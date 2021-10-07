Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımdaki geleceğiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihiyle ilgili soruya, "Öncelikle Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor" yanıtını vermişti.

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu ise Twitter hesabından Fenerbahçeli oyuncunun kimlik fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:

"Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF"

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a belgeli yanıt

Hamit Altıntop ne söyledi?

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yaptığı açıklamada milli takım konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

"Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüp olan Fenerbahçe'mizde forma giyiyor. Çok da yetenekli bir futbolcumuz. Biz kendisiyle aslında bir temasa geçti. Kendisi üç tane seçeneği olduğunu söyledi. Bu seçenekleri annesinden dolayı Kanada için oynamak, Hollanda'da bir geçmişi olduğu için Hollanda ki zaten orada ümit milli takımda oynadı ve Türkiye'miz."

"Burada kararı kendi vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa Hollanda'da sadece Ümit Milli Takımı'nda oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp buraya gelebilir. Hocamız da takımda isterse kendisini burada görmek isteriz."

"Bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassas olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda kimseyi de çok ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşında çocuklara baskı yapılıyor sert şekilde. Ama kendileri de bu kararları belirtirlerse iyi olur."

"Burası kulüp değil. Biz sokağa çıkıp futbolcu arayıp, 'Bizim için oynar mısın?' diye yalvaramayız. Galiba istediğim mesajı verebildim. Milli takım her zaman çok değerlidir. Bayrağımız sorgulanamaz veya seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık net belli etsin. Bizler de en şeffaf şekilde doğru kararı vermeye çalışacağız."

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