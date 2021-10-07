Messi'den itiraf geldi: PSG bir hata mı?

Lionel Messi Barcelona'dan ayrılmasının ardından ilk röportajını verdi.

Barcelona'nın yaşadığı ekonomik problemlerden ötürü Katalan ekibiyle olan sözleşmesini yenilemeyen ve yaz transfer döneminde PSG'ye transfer olan Lionel Messi, Fransız basınına ilk röportajını verdi. Suskunluğunu bozan Arjantinli yıldız, kariyerinde attığı bu yeni adımın ve PSG'nin kendisi için doğru bir tercih olduğunu belirtirken, "PSG'ye gelmekle yanılmamışım" dedi.

Öte yandan İspanyol basını ise Messi'nin Cumartesi günü yayımlanacak röportajı öncesi Ronald Koeman'ın sözlerine odaklandı. Hollandalı çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Messi çok iyiydi ve her şeyi kazandı. Etrafında iyi oyuncular vardı ama fark yaratan kişi oydu. Messi varken herkes iyi görünüyordu" demişti.

Barcelona zor durumda

Ligue 1'de çıktığı üç resmi karşılaşmada da gol bulamayan Messi, Şampiyonlar Ligi'nde ise eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin filelerini havalandırmıştı. PSG, ligde Messi'nin forma giydiği karşılaşmalarda iki galibiyet elde ederken, milli maç arasında oynanan Rennes deplasmanında 2-0 mağlup olmuştu.

34 yaşındaki efsanenin ayrılığının ardından zor bir dönemden geçen Barcelona ise ligde 17 puanlı Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın beş puan gerisinde dokuzuncu sırada yer almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı gol atamadan kaybeden Katalan ekibinde teknik direktör Ronald Koeman ile yolların ayrılması bekleniyor.

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