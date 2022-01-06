Süper Kupa ile birlikte toplamda 35. kupasını kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe’yi geride bıraktı!

Dün gece Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper Kupa Finali'nde kazanan taraf Antalyaspor'u penaltılar sonucu yenen Beşiktaş oldu. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Beşiktaş'ın genç filebekçisi Ersin Destanoğlu penaltı atışlarında kalesinde devleşecek takımını kupaya taşıyan isim oldu.

Bu sonuçla Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da kazanan siyah beyazlı ekip üçlemeyi tamamlamış oldu.

15 yıl aranın ardından bu kupayı tekrar kazanan Beşiktaş, ülke futbolunun büyükleri arasındaki rekabette de bir adım öne çıkarak kupa sayısında Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

Kupa sayıları

Galatasaray; 22 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası ve 16 Süper Kupa ile toplam 56 kupa ile tüm kulvarlarda lider durumda yer alıyor.

Dün gece kazandığı Süper Kupa ile 35 kupaya ulaşan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçerek 2. sıraya yerleşti. Siyah beyazlı ekinin müzesinde 16 Türkiye Ligi, 10 Türkiye Kupası ve 9 Süper Kupa bulunuyor.

En son kupa sevincini 2014-2015 sezonunun başında İsmail Kartal ile yaşayan Fenerbahçe, 19 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 9 Süper Kupa ile toplamda 34 kupa ile 3. sıraya geriledi.

2021-2022 sonunda açık ara farkla lider Trabzonspor ise sıralamada 4. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi kazandığı 6 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası ve 9 Süper Kupa ile toplamda 24 kez kupa sevinci yaşamış durumda.

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