Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, 36 yaşında olmasına rağmen kaslı vücuduyla her zaman ön planda oldu.

Harika bir profesyonel olan Portekizli süperstar, doğal olarak bugüne kadar bu konuda hep takdir edildi. Vücut konusunda aktif futbolculardan ona yaklaşabilen pek yok.

43 yaşında futbolu bırakmış olan Real Madrid ve Bayern Münih'in eski yıldızı Ze Roberto ise bu konuda oldukça iddialı.

Şu anda 47 yaşında olan eski yıldız, Ronaldo'dan daha iyi bir vücuda sahip olduğunu iddia etti.

Ne söylendi?

Daily Mail'e göre Ze Roberto, bu yaşına rağmen fit kalmasını ve Ronaldo'dan nasıl önde olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Benim kötü alışkanlığım yok. Alkol kullanmam, sigara içmem. Sağlıklı beslenirim ve iyi uyurum.

"En büyük güvencem olan ailem var. Bunların, uzun süre futbol oynamamda ve şu anda iyi bir vücuda sahip olmamda önemli faktörler olduğunu düşünüyorum.

" Ronaldo'dan daha iyi bir fiziğim olduğunu söyleyebilirim çünkü 43 yaşıma kadar oynadım.

'Eğer o da bunu başarırsa, onun daha iyi olduğunu söyleyeceğim."

Ze Roberto'nun, kariyerindeki başarıları

Brezilyalı eski sol kanat oyuncusu, kariyerinin başlarında Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazandıktan sonra Bayern Münih ile dört Bundesliga şampiyonluğu ve dört Almanya Kupası zaferi elde etti.

Ze Roberto ayrıca iki Dünya Kupası'nda oynadı ve 84 kez forma giydiği Brezilya Millî Takımı ile Copa America'yı iki kez kazandı.

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