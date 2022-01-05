Emirhan İlkhan kimdir? Hangi takımda oynuyor? Hangi pozisyonda oynuyor?

Turkcell Süper Kupa maçında Katar'ın başkenti Doha'da Beşiktaş ile Antalyaspor Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Antalyaspor karşısında Beşiktaş formasını ilk kez giyen Emirhan İlkhan, dikkat çekici performansıyla merak konusu oldu.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli tarafından ilk kez şans verilen genç oyuncu, mücadelenin 80. dakikasında oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle maça 4 oyuncusundan yoksun çıktı. 2004 doğumlu Emirhan, takımındaki eksikler sebebiyle ilk maçına çıkmış oldu.

Emirhan İlkhan kimdir?

17 yaşında olan Emirhan, Profesyonel kariyerinin ilk maçına Antalyaspor maçında çıktı.

Orta sahada görev yapan genç oyuncu, 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında oynuyor.

Siyah Beyazlı takımın yanı sıra U18 Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

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