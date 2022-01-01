CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Onyekuru, Galatasaray'a geri dönebilir

Fanatik'in haberine göre, ara transferde kadrosunu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan Galatasaray'ın gündeminde eski kanat oyuncusu Henry Onyekuru girdi.

Sezon başında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı yıldızın, istediği süreyi alamadığı için Yunanistan'da mutsuz olduğu söylendi.

Habere göre 24 yaşındaki futbolcu, Florya'ya haber göndererek, Galatasaray'a geri dönmek istediğini ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu iletti.