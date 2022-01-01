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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Onyekuru, Galatasaray'a geri dönebilir

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Henry Onyekuru, Olympiakos
Getty Images

Southampton, Gareth Bale'ı geri döndürmek istiyor

2022-01-06T07:48:21.360Z

El Nacional'e göre Southampton, Gareth Bale'i kulübe geri getirme planlar yapıyor.

Galli yıldız, futobl kariyerine Soton'da başladı ve önce Tottenham, ardından da Real Madrid'e transfer oldu.

Şimdilerde ise serbest oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor. Bu da Soton için büyük bir fırsat.

Gareth Bale Real Madrid 2021-22
Getty Images

Tottenham, Lamptey için Arsenal ile savaşacak

2022-01-06T07:45:35.924Z

Express Sport'un haberine göre Tottenham ve Arsenal, Brighton'ın sağ beki Tariq Lamptey'e olan ilgilerini yeniden canlandırmaya hazır.

Uzun süreli sakatlıktan yakın zamanda geri dönen 21 yaşındaki oyuncu, sakatlanmadan önce birçok kulübün ilgisini üzerine çekmişti.

Şimdi, Antonio Conte ve Mikel Arteta için bir numaralı hedef olarak gösteriliyor.

Tariq Lamptey Brighton
Getty Images

Henry Onyekuru, Galatasaray'a haber gönderdi

2022-01-06T06:12:18.619Z

Fanatik'in haberine göre, ara transferde kadrosunu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan Galatasaray'ın gündeminde eski kanat oyuncusu Henry Onyekuru girdi.

Sezon başında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı yıldızın, istediği süreyi alamadığı için Yunanistan'da mutsuz olduğu söylendi.

Habere göre 24 yaşındaki futbolcu, Florya'ya haber göndererek, Galatasaray'a geri dönmek istediğini ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu iletti.

Henry Onyekuru, Olympiakos
Getty Images

Aston Villa, Aaron Hickey'in peşinde

2022-01-06T06:09:37.429Z

Sky Sports, Aston Villa'nın İskoç defans oyuncusu Aaron Hickey ile ilgilendiğini duyurdu.

Bologna'da forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Serie A'da 19 maça çıktı.

Aaron Hickey Kallon Bologna Genoa Serie A 21092021
Getty

PSG, Lucas Paqueta'yı kadrosuna katabilir

2022-01-06T06:02:50.233Z

L'Equipe, Paris Saint-Germain'in orta sahasını güçlendirmek için önümüzdeki yaz Lyon'un yıldızı Lucas Paqueta'yı kadrosuna katabileceğini bildirdi.

24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, hücum yeteneği ile savunma hünerinin ender bir kombinasyonunu sunuyor. Bu sezon Ligue 1'de çıktığı 17 maçta 9 gol kaydetti.

Lucas Paqueta Lyon
Getty