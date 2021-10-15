Süper Lig, Başakşehir - Beşiktaş maçıyla geri dönüyor

Son şampiyon, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Milli aranın ardından kulüp futbolu tekrar geri geldi ve Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası bu akşam başlıyor.

Sakatlık krizini en azından bir parça atlatan Beşiktaş, Aykut Kocaman ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir'e konuk oluyor.

Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş, bir ilki başarmak istiyor

Başakşehir'e konuk olduğu son beş Süper Lig maçında tek galibiyetini son maçta alan siyah-beyazlılar, lig tarihinde rakibini üst üste iki dış daha maçında mağlup edemedi.

Kartal, eğer bu akşam kazanırsa bunu ilk kez başarmış olacak.

Güven Yalçın, Talisca'yı yakalayabilecek mi?

Beşiktaş'ın ligde attığı son üç golü kaydeden Güven Yalçın, bu akşam da ilk golü atarsa son dört golü kaydetmiş olacak ve ocak 2018'de Talisca'nın elde ettiği rekora ortak olacak.

Muhtemel 11'ler nasıl?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Başakşehir'in muhtemel 11'i: Volkan, Leonardo, Ravil, Ponck, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Berkay, Deniz, Visca, Okaka.

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