Wenger'den itiraf: Bir cenazeden farkı yoktu!

Arsenal'in eski teknik direktörü kendisi için çekilen belgeselde çarpıcı açıklamalarda buldundu.

Arsenal'i 1996-2018 yılları arasnında çalıştıran Fransız teknik direktör Arsene Wenger, Londra ekibinden ayrılık sürecine ilişkin detayları paylaştı. Kendisine yönelik çekilen belgeselde Arsenal'de geçirdiği 22 yılın sonunda kulüpten ayrılmanın acı verici olduğunu belirten Wenger, bu durumun bir cenazeyi andırdığını söyledi.

Wenger ne söyledi?

Invincible adlı belgesel için konuşan Wenger, ayrılık sürecini zor ve acımasız olarak nitelendirdi:

"Babam bana hiçbir zaman 'Aferin' demeyi tercih etmedi. Her zaman 'Daha iyisini yapabilirsin' derdi. Savaşma, kaybetmeme arzusu bazen insanı insanlıktan çıkarabilir. Premier Lig'de zaman zaman bunu hissettiğim dönemler oldu. Arsenal'den ayrılığım sanki bir cenaze gibiydi. Zor ve acımasız bir son olduğunu itiraf etmem gerekiyor"

Arsenal'den ayrıldıktan sonra FIFA için çalışmaya başlayan Wenger, İngiliz devinde geçirdiği 22 yıllık süre içerisinde üç kez Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti.

Yedi kez FA Cup'ı kazanma başarısı gösteren Wenger, Arsenal'i Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Kupası'nda da finale taşımış ancak kupayı Barcelona ve Galatasaray'a kaptırmıştı.

Arsenal toparlanamadı

Wenger'in ayrılmasının ardından Unai Emery ve Mikel Arteta gibi isimlerle çalışan Arsenal aradığı başarıyı bir türlü bulamamıştı.

Özellikle son sezonlarında taraftarların yoğun protestolarıyla karşılaşan Wenger sonrasında bir türlü toparlanamayan Arsenal bu sezon da lige kötü başlarken, geride kalan yedi hafta sonunda 10 puanla lider Chelsea'nin altı puan gerisinde yer alıyor.

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