Barcelona'nın mali tablosu, Messi ayrılığına rağmen kötüye gitmeye devam ediyor...

Katalan ekibi Barcelona, içinde bulunduğu maddi durum nedeniyle Lionel Messi ve Antoine Griezmann gibi yıldızlarıyla yollarını ayırmıştı.

Ancak sonradan ortaya çıkan gerçekler, mali tablonun sadece yüksek maaşlı oyuncularla vedalaşmakla çözülmeyeceğini ortaya koymaya devam ediyor.

İspanyol basını, Barcelona’nın geçmiş transferler için 115 milyon euro ödeme yapmak zorunda olduğunu duyurdu.

Barcelona, Liverpool’a borçlu

İspanyol gazeteci Sique Rodriguez, Katalan ekibinin Liverpool’a Phillippe Coutinho transferi için henüz ödenmemiş 40 milyon euro borcu olduğunu yazdı. Barcelona, Coutinho’yu 2018 yılında 160 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Ayrıca haberde Barcelona’nın Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann transferleri için Borussia Dortmund’a veya Atletico Madrid’e borcu bulunmadığını yazdı.

🧐💰 DEUTES DEL BARÇA | El Barça deu 115 milions d'euros a altres clubs per fitxatges ja fets



💥 El Barça deu 42 milions d'euros al Liverpool per Coutinho



❌ NO li deu res al Borussia Dortmund per Dembélé i tampoc a l'Atlético per Griezmann



▶️ Informa @SiqueRodriguez #FCBlive pic.twitter.com/QyiTxcCxWJ — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) October 13, 2021

Ortaya çıkan bu ‘skandalların’ ardından, geçen sene görevinden ayrılan Bartomeu yönetimi tekrar eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Coutinho’nun Barcelona karnesi

Brezilyalı oyuncu, Katalan ekibinin formasını şu ana dek tüm kulvarlarda 96 maçta giydi ve 24 kez gol sevinci yaşadı.

Kadroda düşünülmeyen Coutinho’nun adı, geçtiğimiz günlerde rekor bedelle el değiştiren Newcastle United ile de anılıyor.

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