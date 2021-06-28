Son Avrupa ve dünya şampiyonu, Euro 2020'de eve erken döndü

Son Avrupa şampiyonu Portekiz'in ardından son dünya şampiyonu Fransa da Euro 2020'ye veda etti.

Euro 2020'de grup maçlarında fazla sürpriz olduğunu söyleyemeyiz fakat son 16 turu, sürprizleri de beraberinde getirdi.

Pazar günü Çekya, Hollanda'yı Tomas Holes ve Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve Hollanda her ne kadar 55. dakikada Matthijs de Ligt'in oyundan atılmasıyla uzun bir süre 10 kişi oynamış olsa da bu sonuç pek beklenmiyordu.

Hollanda ile birlikte son iki büyük turnuvanın şampiyonları da Euro 2020'ye veda etti.

Euro 2016'nın şampiyonu Portekiz, pazar akşamı Belçika'ya Thorgan Hazard'ın 42. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup olarak evine döndü.

2018 Dünya Kupası'nın galibi Fransa ise pazartesi akşamı oynanan karşılaşmada İsviçre'ye, normal süresi 3-3 biten maçta penaltı vuruşları sonucu 5-4 kaybetti.

Son penaltıyı kullanan Kyliian Mbappe'nin vuruşunu kaleci Sommer kurtardı ve son dünya şampiyonu böylelikle Euro 2020'den erken ayrıldı.

Euro 2016 şampiyonu Portekiz'in Euro 2020 serüveni

Euro 2020'ye F Grubu'ndan katılan Portekiz'in rakipleri Macaristan, Almanya ve Fransa'ydı. Fernando Santos'un takımı 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan grupta ilk maçta Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Portekiz, Macaristan'ı Cristiano Ronaldo'nun iki, Guerreiro'nun ise bir golüyle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İkinci maçta Almanya ile karşılaşan Portekiz sert bir kayaya çarptı ve 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 mağlup oldu.

Grubun son maçında Fransa ile 2-2 berabere kalan Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, 4 puanla en iyi üçüncülerin arasına girerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Son 16 turunda Belçika'ya 1-0 yenilen son şampiyon Portekiz, böylelikle turnuvaya veda etti.

Son dünya şampiyonu Fransa'nın Euro 2020 serüveni

Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan Fransa, ihtişamlı kadrosu ile birlikte tıpkı Portekiz gibi Euro 2020'ye F Grubu'ndan giriş yaptı.

İlk maçta Almanya'yı Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup eden Horozlar, ikinci karşılaşmada ise beklenmedik bir şekilde Macaristan ile 1-1 berabere kaldı.

Son maçta da Portekiz ile 2-2 berabere kalan Fransa, 5 puanla gruptan lider olarak çıktı.

Son 16 turunda İsviçre ile pazartesi akşamı karşı karşıya gelen Didier Deschamps'ın öğrencileri, 1-0 geriye düşmesine rağmen skoru 3-1'e getirmeyi başardı.

Herkes bu işin artık bittiğini düşünürken 81. dakikada, ilk golü kaydeden Seferovic kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti, 90'da ise oyuna sonradan giren Gavranovic 3-3'lük beraberliği sağladı.

30 dakikalık uzatma süresinde gol çıkmazken Fransa, penaltılar sonucunda İsviçre'ye 5-4 mağlup oldu ve Euro 2020'ye veda etti.

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