Türkiye ile Portekiz'in Euro 2000 istatistiği, 21 yıl sonra İspanya-Hırvatistan mücadelesinde geçildi

Euro 2020'de 90 dakikaya altı gol sığdıran İspanya ile Hırvatistan, Türkiye-Portekiz maçındaki gol beklentisini ancak uzatmalarda aşabildi.

İspanya ile Hırvatistan arasındaki gol düellosu, şu ana kadar son 16 turunun en keyifli mücadelesine sahne oldu.

Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçın normal süresi 3-3 sona erdi. Uzatmalarda bulduğu iki golle 5-3 kazanan İspanya adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanya rakip kaleye gönderdiği 23 şutta 10 isabet bulurken, Hırvatistan maçı altısı isabetli 12 şutla tamamladı.

Uzatmada geçtiler

90 dakikalık bölümün gol beklentisi (xG) 5.45 olarak hesaplandı. Bu, Euro 2000’deki Türkiye-Portekiz mücadelesinden bu yana Avrupa Şampiyonaları’nda bir maçta ulaşılan en yüksek gol beklentisi olarak kayıtlara geçti.

Uzatma bölümü de dikkate alındığında, İspanya-Hırvatistan maçının gol beklentisi 7.43'e yükseldi.

There was a goal party in Copenhagen & you were all invited. 🥳️



8 Goals

35 Shots

17 Shots on Target

7.43 xG Total

....oh, and a comical own goal.#ESP #CRO #CROSPA #Euro2020 pic.twitter.com/lcQy6IswVn — The Analyst (@OptaAnalyst) June 28, 2021

Türkiye-Portekiz maçında gol beklentisi 5.7'ydi

Hollanda ve Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2000’de Türkiye, çeyrek finalde Portekiz’e 2-0 yenilerek elenmişti. İlgi çekici olan ise, yalnızca iki gol atılmasına karşın Türkiye-Portekiz maçının 5.7 gol beklentisi ile sonuçlanması.

Sayının 5.7’ye ulaşmasında Türkiye’nin skor 0-0’ken kaçırdığı penaltının da etkisi vardı. Gol beklentisi hesaplanırken, penaltı vuruşları 0.76 xG olarak değerlendiriliyor.

Alpay Özalan’ın kırmızı kart görmesiyle son 70 dakikayı 10 kişi oynayan Türkiye, Nuno Gomes’in iki golüne engel olamamış ve turnuvaya veda etmişti. Portekiz ise yarı finalde şampiyon Fransa engeline takılmıştı.

90 mins up...and so far we've had a cracker.



5.45 xG is the most in a European Championships match since Turkey v Portugal at Euro 2000 (5.7).



Bring on extra-time. #Euro2020 #ESP #CRO #CROSPA pic.twitter.com/ZerLu0RHhP — The Analyst (@OptaAnalyst) June 28, 2021

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