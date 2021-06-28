Türkiye ile Portekiz'in Euro 2000 istatistiği, 21 yıl sonra İspanya-Hırvatistan mücadelesinde geçildi
İspanya ile Hırvatistan arasındaki gol düellosu, şu ana kadar son 16 turunun en keyifli mücadelesine sahne oldu.
Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçın normal süresi 3-3 sona erdi. Uzatmalarda bulduğu iki golle 5-3 kazanan İspanya adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya rakip kaleye gönderdiği 23 şutta 10 isabet bulurken, Hırvatistan maçı altısı isabetli 12 şutla tamamladı.
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Uzatmada geçtiler
90 dakikalık bölümün gol beklentisi (xG) 5.45 olarak hesaplandı. Bu, Euro 2000’deki Türkiye-Portekiz mücadelesinden bu yana Avrupa Şampiyonaları’nda bir maçta ulaşılan en yüksek gol beklentisi olarak kayıtlara geçti.
Uzatma bölümü de dikkate alındığında, İspanya-Hırvatistan maçının gol beklentisi 7.43'e yükseldi.
Türkiye-Portekiz maçında gol beklentisi 5.7'ydi
Hollanda ve Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2000’de Türkiye, çeyrek finalde Portekiz’e 2-0 yenilerek elenmişti. İlgi çekici olan ise, yalnızca iki gol atılmasına karşın Türkiye-Portekiz maçının 5.7 gol beklentisi ile sonuçlanması.
Sayının 5.7’ye ulaşmasında Türkiye’nin skor 0-0’ken kaçırdığı penaltının da etkisi vardı. Gol beklentisi hesaplanırken, penaltı vuruşları 0.76 xG olarak değerlendiriliyor.
Alpay Özalan’ın kırmızı kart görmesiyle son 70 dakikayı 10 kişi oynayan Türkiye, Nuno Gomes’in iki golüne engel olamamış ve turnuvaya veda etmişti. Portekiz ise yarı finalde şampiyon Fransa engeline takılmıştı.
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