Fenerbahçe yeni teknik direktörünü ilerleyen günlerde açıklayacak

Yeni teknik direktörünü bugün duyurması beklenen Fenerbahçe, taraftarların merakla beklediği açıklamayı erteledi.

Uzun süredir teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe’de bu görev için birçok farklı aday gündeme gelmişti.

Sarı Lacivertli kulüp, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile her konuda anlaşma sağlamasına rağmen, 2022'nin sonuna kadar sözleşmesi bulunan Hırvat teknik adam kulübünü ikna edemediği için bu ihtimal ortadan kalktı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için; son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Marco Silva ile Hırvat ekibi Osijek'in başındaki Nenad Bjelica gündeme geldi.

İmza çok yakın

Basında çıkan isimlere rağmen listesindeki adayları sır gibi saklayan Ali Koç, merakla beklenen açıklama için Pazartesi gününü işaret etmişti. Ancak beklenen olmadı.

Sarı lacivertli kulüp resmi site aracılığıyla, yeni teknik direktör adayı ile görüşmelerde imza aşamasına gelindiğini ve bu ismin önümüzdeki günlerde sözleşme sürecinin sona ermesiyle açıklanacağını belirtti.

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk.”

“Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz.”

“Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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