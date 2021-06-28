Euro 2020'ye kendi kalesine atılan goller damga vuruyor

İspanya forması giyen Pedri'nin kendi ağlarını havalandırmasıyla turnuva tarihine dair ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Avrupa Şampiyonaları tarihinde, bu turnuvaya kadar kendi kalesine atılan toplam gol sayısı dokuzdu. Euro 2020 tek başına bu sayıyı yakaladı.

Bu turnuvada kendi kalesine atılan ilk gol, ne yazık ki A Milli Takım forması giyen Merih Demiral’dan geldi. Merih, Türkiye’nin İtalya ile oynadığı maçın ilk golünü 53. dakikada kendi ağlarına göndermişti.

Futbolseverler, Portekiz-Almanya ve Slovakya-İspanya maçlarında kendi kalesine atılan ikişer gol izledi.

Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine atılan goller

Oyuncu Dakika Takım Skor Maç skoru Rakip Turnuva Tur Tarih Anton Ondrus 73 Çekoslovakya 1-1 3-1 Hollanda 1976 Yarı final 16 Haziran 1976 Lyuboslav Penev 63 Bulgaristan 0-2 1-3 Fransa 1996 Grup aşaması 18 Haziran 1996 Dejan Govedarica 51 Yugoslavya 0-3 1-6 Hollanda 2000 Çeyrek final 25 Haziran 2000 Igor Tudor 22 Hırvatistan 0-1 2-2 Fransa 2004 Grup aşaması 17 Haziran 2004 Jorge Andrade 63 Portekiz 2-1 2-1 Hollanda 2004 Yarı final 30 Haziran 2004 Glen Johnson 49 İngiltere 1-1 3-2 İsveç 2012 Grup aşaması 15 Haziran 2012 Claran Clark 71 İrlanda Cumhuriyeti 1-1 1-1 İsveç 2016 Grup aşaması 13 Haziran 2016 Birkir Mar Saevarsson 88 İzlanda 1-1 1-1 Macaristan 2016 Grup aşaması 18 Haziran 2016 Gareth McAuley 75 Kuzey İrlanda 0-1 0-1 Galler 2016 Son 16 25 Haziran 2016 Merih Demiral 53 Türkiye 0-1 0-3 İtalya 2020 Grup aşaması 11 Haziran 2021 Wojciech Szczesny 18 Polonya 0-1 1-2 Slovakya 2020 Grup aşaması 14 Haziran 2021 Mats Hummels 20 Almanya 0-1 0-1 Fransa 2020 Grup aşaması 15 Haziran 2021 Ruben Dias 35 Portekiz 1-1 2-4 Almanya 2020 Grup aşaması 19 Haziran 2021 Raphael Guerreiro 39 Portekiz 1-2 2-4 Almanya 2020 Grup aşaması 19 Haziran 2021 Lukas Hradecky 74 Finlandiya 0-1 0-2 Belçika 2020 Grup aşaması 21 Haziran 2021 Martin Dubravka 30 Slovakya 0-1 0-5 İspanya 2020 Grup aşaması 23 Haziran 2021 Juraj Kucka 71 Slovakya 0-5 0-5 İspanya 2020 Grup aşaması 23 Haziran 2021 Pedri 20 İspanya 0-1 3-3 Hırvatistan 2020 Son 16 28 Haziran 2021

Pedri'den şanssız rekor

Kendi kalesine gol atma çılgınlığına dahil olan son isim, İspanya’nın genç yıldızı Pedri oldu. Son 16 turunda Hırvatistan ile karşılaşan İspanya, Pedri’nin ilginç golüyle skorda 1-0 geri düştü.

Pedri’nin 45 metreden kendi ağlarına gönderdiği top, kendi kalesine en uzak mesafeden atılan gol olarak turnuva tarihine geçti. Pedri’nin sayısı aynı zamanda, Avrupa Şampiyonaları’nda ceza sahası dışından atılan ilk kendi kalesine gol oldu.

Avrupa Şampiyonaları’nda bugüne kadar 40 metre ve üzeri mesafeden yalnızca iki gol atıldı. İlginçtir bu iki gol de Euro 2020’de geldi.

Patrik Schick’in İskoçya ağlarına 45.5 metreden gönderdiği füze turnuvanın unutulmaz anları arasına girmişti. Pedri’nin yaşadığı talihsiz an ise hem golün yanlış kaleye atılması, hem de mesafenin uzaklığı nedeniyle sahalarda ender görülecek bir tablo ortaya çıkardı.

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