Euro 2020'ye kendi kalesine atılan goller damga vuruyor
Avrupa Şampiyonaları tarihinde, bu turnuvaya kadar kendi kalesine atılan toplam gol sayısı dokuzdu. Euro 2020 tek başına bu sayıyı yakaladı.
Bu turnuvada kendi kalesine atılan ilk gol, ne yazık ki A Milli Takım forması giyen Merih Demiral’dan geldi. Merih, Türkiye’nin İtalya ile oynadığı maçın ilk golünü 53. dakikada kendi ağlarına göndermişti.
Futbolseverler, Portekiz-Almanya ve Slovakya-İspanya maçlarında kendi kalesine atılan ikişer gol izledi.
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Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine atılan goller
|Oyuncu
|Dakika
|Takım
|Skor
|Maç skoru
|Rakip
|Turnuva
|Tur
|Tarih
|Anton Ondrus
|73
|Çekoslovakya
|1-1
|3-1
|Hollanda
|1976
|Yarı final
|16 Haziran 1976
|Lyuboslav Penev
|63
|Bulgaristan
|0-2
|1-3
|Fransa
|1996
|Grup aşaması
|18 Haziran 1996
|Dejan Govedarica
|51
|Yugoslavya
|0-3
|1-6
|Hollanda
|2000
|Çeyrek final
|25 Haziran 2000
|Igor Tudor
|22
|Hırvatistan
|0-1
|2-2
|Fransa
|2004
|Grup aşaması
|17 Haziran 2004
|Jorge Andrade
|63
|Portekiz
|2-1
|2-1
|Hollanda
|2004
|Yarı final
|30 Haziran 2004
|Glen Johnson
|49
|İngiltere
|1-1
|3-2
|İsveç
|2012
|Grup aşaması
|15 Haziran 2012
|Claran Clark
|71
|İrlanda Cumhuriyeti
|1-1
|1-1
|İsveç
|2016
|Grup aşaması
|13 Haziran 2016
|Birkir Mar Saevarsson
|88
|İzlanda
|1-1
|1-1
|Macaristan
|2016
|Grup aşaması
|18 Haziran 2016
|Gareth McAuley
|75
|Kuzey İrlanda
|0-1
|0-1
|Galler
|2016
|Son 16
|25 Haziran 2016
|Merih Demiral
|53
|Türkiye
|0-1
|0-3
|İtalya
|2020
|Grup aşaması
|11 Haziran 2021
|Wojciech Szczesny
|18
|Polonya
|0-1
|1-2
|Slovakya
|2020
|Grup aşaması
|14 Haziran 2021
|Mats Hummels
|20
|Almanya
|0-1
|0-1
|Fransa
|2020
|Grup aşaması
|15 Haziran 2021
|Ruben Dias
|35
|Portekiz
|1-1
|2-4
|Almanya
|2020
|Grup aşaması
|19 Haziran 2021
|Raphael Guerreiro
|39
|Portekiz
|1-2
|2-4
|Almanya
|2020
|Grup aşaması
|19 Haziran 2021
|Lukas Hradecky
|74
|Finlandiya
|0-1
|0-2
|Belçika
|2020
|Grup aşaması
|21 Haziran 2021
|Martin Dubravka
|30
|Slovakya
|0-1
|0-5
|İspanya
|2020
|Grup aşaması
|23 Haziran 2021
|Juraj Kucka
|71
|Slovakya
|0-5
|0-5
|İspanya
|2020
|Grup aşaması
|23 Haziran 2021
|Pedri
|20
|İspanya
|0-1
|3-3
|Hırvatistan
|2020
|Son 16
|28 Haziran 2021
Pedri'den şanssız rekor
Kendi kalesine gol atma çılgınlığına dahil olan son isim, İspanya’nın genç yıldızı Pedri oldu. Son 16 turunda Hırvatistan ile karşılaşan İspanya, Pedri’nin ilginç golüyle skorda 1-0 geri düştü.
Pedri’nin 45 metreden kendi ağlarına gönderdiği top, kendi kalesine en uzak mesafeden atılan gol olarak turnuva tarihine geçti. Pedri’nin sayısı aynı zamanda, Avrupa Şampiyonaları’nda ceza sahası dışından atılan ilk kendi kalesine gol oldu.
Avrupa Şampiyonaları’nda bugüne kadar 40 metre ve üzeri mesafeden yalnızca iki gol atıldı. İlginçtir bu iki gol de Euro 2020’de geldi.
Patrik Schick’in İskoçya ağlarına 45.5 metreden gönderdiği füze turnuvanın unutulmaz anları arasına girmişti. Pedri’nin yaşadığı talihsiz an ise hem golün yanlış kaleye atılması, hem de mesafenin uzaklığı nedeniyle sahalarda ender görülecek bir tablo ortaya çıkardı.
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