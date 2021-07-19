Ole Gunnar Solskjaer'den Marcus Rashford yorumu: Henüz karar verilmedi

Norveçli menajer, omzunda problem yaşayan Marcus Rashford'ın ameliyat olma ihtimalin değerlendirdi.

Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford, yeni sezon öncesi oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Euro 2020'de ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz forvet, bir yandan da sağlığı ile ilgili önemli bir eşikte.

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıldan beri bir omuz problemi ile savaşıyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise bu durum ile ilgili yaptığı açıklamada Rashford'ın bu yaz ameliyat olup olmayacağının belirsizliğini koruduğunu, bu konu hakkında doktorlarla görüştüklerini vurguladı.

Ne söylendi?

Yıldız oyuncunun ameliyat olup olmayacağının sorulması üzerine Norveçli menajer şunları söyledi:

"En iyi seçeneklere bakıyoruz. Tabii ki biraz düşünmek için gitti. Onun ve kulüp için en iyi hamleyi yapmalıyız.

"Bu konuyu hâlâ doktorlarla birlikte ele alıyoruz."

Solskjaer, Rashford'u savundu

İngiliz futbolcu, EURO 2020 finalinde İtalya'ya karşı alınan yenilgide penaltı kaçıran ve bununla bağlantılı olarak ırkçı saldırılara uğrayan üç futbolcudan biriydi.

Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka ile birlikte, saldırılardan sonra bir açıklama yayınladı. Solskjaer de oyuncusunu savunurken, yapılan ayrımcılığa üzüldüğünü söyledi.

"Bu çok büyük bir hayal kırıklığı ve üzücü.

"Futbol oynuyorlar, kulüp için en iyisini yapıyorlar, aileleri için en iyisini yapıyorlar, ülkeleri için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve sorumluluk alıp penaltı atacak kadar cesurlar. Bu başlı başına bir kazanç."

Rashford geçen sezon ne yaptı?

İngiliz forvet, geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 57 maça çıktı. Rashford, söz konusu 57 mücadelede rakip filelere 21 gol atarken 15 de asist yaptı.

Premier Lig'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde altı, Avrupa Ligi'nde iki gol atan yıldız futbolcu Lig Kupası ve FA Cup'ta da birer kez gol sevinci yaşamayı başardı.

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