Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu PSV maçında oynayacak mı?

Alanyaspor ile maddi konularda anlaşmaya varan sarı-kırmızılı takım, genç oyuncuyu PSV maçı kadrosuna dahil edecek.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor' da yer alan habere Alanyaspor, sarı-kırmızılı takımdan gelen 3 milyon euroluk teklifi kabul ederken, genç oyuncu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etti.

Salı günü PSV maçının kadrosunu UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray'ın bu listeye Berkan'ın adını da yazması beklenirken, transfer kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanacak.

23 yaşındaki Berkan Kutlu, Galatasaray'ın bu sezon Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper'in ardından yaptığı dördüncü transfer olacak.

İsviçre'de doğmuştu

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Alanyaspor'da orta sahadaki dinamik oyunuyla dikkat çeken Berkan forma giydiği 38 karşılaşmada üç gol ve iki asistle oynamıştı.

İsviçre doğumlu oyuncu daha önce FC Monthey ve FC Sion takımlarının da formasını giymişti. Berkan, Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu.

Geçen sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, ve Emre Akbaba ile birlikte Galatasaray'ın merkez orta saha rotasyonunu oluşturması beklenen Berkan, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya konacak olan yeni yabancı kuralı konusunda da teknik direktör Fatih Terim'in elini bir hayli rahatlatacak.

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