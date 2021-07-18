Juventus PSG'nin yıldızı için Ronaldo'yu teklif etti!

Fransız basını Juventus'un Cristiano Ronaldo'yu takas oyuncusu olarak kullanacağını öne sürdü.

Andrea Pirlo döneminin sona ermesinin ardından Massimiliano Allegri ile beyaz bir sayfa açan Juventus, EURO 2020'nin bitmesinin ardından transferde atağa kalktı. İtalyan devinin, Inter formasıyla bir dönem Serie A'da fırtına gibi esen Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi transfer etmek için yoğun bir çaba harcadığı öne sürüldü.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Icardi'yi transfer edebilmek için Juventus'taki kontratının son senesine giren Cristiano Ronaldo'yu takasta kullanmayı düşünen Juventus'un bu önerisine PSG de sıcak bakarken, Icardi de yeniden Serie A'ya dönmeye bir hayli istekli.

Dikkat çeken paylaşımlar

Arjantinli oyuncunun eşi Wanda Nara'nın bu hafta sosyal medya hesabında Juventus formasını akla getiren zebra desenli bir kıyaafet giymesi bu iddiaları güçlendirirken, Cristiano Ronaldo'nun son Instagram paylaşımına, "Karar günü" notunu düşmesi transfere yönelik söylentilerin iyiden iyiye artmasını beraberinde getirdi.

Icardi'nin PSG'ye transferinde özel bir madde koyduran Inter'in yıldız oyuncunun İtalya'ya başka bir formayla dönmesi halinde 15 milyon euro'luk tazminat alma ihtimali bulunuyor. 28 yaşındaki golcü geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG'de 20 lig maçında forma giyerken, yedi gol ve üç asiste imza atmıştı.

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