Chelsea'den şampiyonluk garantili transfer hamlesi

Chelsea yönetimi kadroda düşünülmeyen Callum Hudson-Odoi'yi takasta kullanıp, Kingsley Coman'ı kadroya katmak istiyor.

Thomas Tuchel'in göreve gelmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan ve gözünü Premier Lig şampiyonluğuna diken Chelsea, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Londra takımının bu doğrultuda Bayern Münih forması giyen Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Coman için Bayern Münih'in geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak istediği ancak transfer edemediği Callum Hudson-Odoi'yi takasta kullanması beklenen Chelsea'nin bu teklifinin kabul edilmesi bekleniyor.

Yeni sözleşme imzalamak için oldukça yüksek bir ücret talep eden Coman'ı bedelsiz kaybetmek istemeyen Bayern yönetimi de bu teklife sıcak bakıyor.

Coman şampiyonluk kaybetmedi

Tuchel'in geçen sezon göreve gelmesinin ardından 3-5-2'nin sağında görev verdiği Odoi kısa bir süre içerisinde Alman teknik adamın gözünden düşerken, bu sezon takımda kalması halinde fazla forma şansı bulması beklenmiyor. Jadon Sancho ile anlaşmaya varmadan öne Manchester United'ın da ilgilendiği Coman ise futbol tarihinin en ilginç oyuncularından biri olarak göze çarpıyor.

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen 24 şampiyonluk kupasına sahip olan Coman, 2013-2014 sezonunda başladığı profesyonel kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu kaybetmedi. PSG altyapısından yetişen ve Ligue 1 şampiyonluğunun yanı sıra Juventus ile Serie A, Bayern Münih ile ise Bundesliga zaferleri yaşayan Coman, Şampiyonlar Ligi kupası da kazandı.

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