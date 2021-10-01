Sivasspor'un İspanyol forveti Jorge Felix: Hissediyorum, Beşiktaş'a gol atacağım

30 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park'a büyük bir umutla çıkıyor.

Sivasspor'un forvet oyuncusu Jorge Felix, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde oldukça iddialı.

İspanyol forvet, Dolmabahçe'de hem maçı kazanacaklarına hem de Beşiktaş filelerini havalandıracağına inanıyor.

Ne söylendi?

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Felix, Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Şu anda İstanbul'dayız ve yarın oynanacak maça hazırlanıyoruz. 2 maçtır kazanıyoruz. Ben de takıma yardımcı oluyorum.

"Yarın Beşiktaş'a karşı da bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. İnşallah maçı kazanacağız, beklentimiz bu yönde.

"Ben de gol atarak Sivasspor'a yardımcı oluyorum. Gol atmak için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. İçimde, gol atacağıma dair bir his var."

Jorge Felix'in Sivasspor performansı

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'a transfer olan İspanyol futbolcu, bu sezonla birlikte kırmızı-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıktı.

Felix, söz konusu 31 karşılaşmada rakip filelere dört gol atarkan hiç asist yapamadı.

30 yaşındaki futbolc dört golün ikisini bu sezon kaydetti.

Felix, cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadelede Vodafone Park'ta Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın kozlarından birisi olacak.

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