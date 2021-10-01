Norveç'e Türkiye maçı öncesi Erling Haland şoku

Dortmund'un yıldızından gelen haber, Norveç futbolunda sarsıntıya neden oldu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 Ekim'de Türkiye ile karşılaşacak Norveç Milli Takımı, dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland'dan gelen haberle sarsıldı. Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, uyluk sakatlığı geçmeyen Haaland'ın tedavisinin milli maç arasında da süreceğini ve yıldız oyuncunun milli takım kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Alexander Sörloth'u da sakatlığı nedeniyle kullanamayacak olan Norveç, böylece Türkiye karşısında büyük bir santrfor problemi yaşayacak. G Grubu'nda lider Hollanda ile aynı puanda olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan Norveç'in, iki puan gerisindeki takipçisi Türkiye ile karşılaşacağı maç 8 Ekim'de oynanacak.

İlk maçta etkisizdi

İki takımın pandemi nedeniyle İspanya'da oynadığı ilk karşılaşma Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Haaland - Sörloth ikilisinin ilk 11'de olmalarına rağmen oldukça etkisiz kaldıkları karşılaşmada A Milli Futbol Takımı'nın golleri kariyerlerini bu sezon Premier Lig'de sürdüren Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü ile gelmişti.

Öte yandan Norveç Milli Takımı'nda Haaland ve Sörloth'un yokluğunda santrfor pozisyonunda Ozan Tufan'ın Watford'dan takım arkadaşı Joshua King'in görev yapması bekleniyor. Bu sezon transfer olduğu Watford'da altı maçta da gol bulamayan 29 yaşındaki oyuncu iki asist yapmıştı.

Norveç'in Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında hiç 11'de başlamayan King, beş maçta toplamda 95 dakika süre almıştı.

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