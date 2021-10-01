Diego Costa'nın başı bahis skandalıyla belaya girdi

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Brezilyalı oyuncunun adı aralarında kara para aklamın da olduğu çok sayıda suçla anılıyor.

Atletico Madrid ve Chelsea'de yakaladığı başarılarla bir dönem Avrupa futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Diego Costa, ülkesi Brezilya'da başlatılan bahis skandalının merkezindeki isimlerden biri oldu. Atletico Mineiro'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu doğduğu eyalette başlatılan operasyonda adı en sık geçen isimlerden biri oldu.

Brezilya polisinden yapılan açıklamada çevrimiçi bahis sitesi Esportenet'e yönelik kara para aklama ve döviz dolandırıcılığı kapsamında başlatılan soruşturmada adı verilmeyen bir futbolcunun da şüphelilerden biri olduğu belirtilirken, Brezilya basını bu ismin İspanya Milli Takımı için de oynayan Diego Costa olduğunu öne sürdü.

Diego Costa'dan açıklama gelmedi

İlk aşaması 3 Mart'ta başlatılan operasyon kapsamında yaklaşık 1.8 milyon sterlin paraya el konuldu. Soruşturmanın şu anda döviz dolandırıcılığı kapsamında ilerlediği belitilirken, bahis sitesinin sahipleri de araştırılıyor. Öte yandan oyuncunun forma giydiği Atletico Mineiro da Costa'nın yanında olduklarını açıkladı.

Yapılan haberlerin kulübü ilgilendirmediği belirtilirken, Costa'ya yönelik tüm suçlamalarda oyuncuya sahip çıkılacağı ifade edildi. İddiaların merkezindeki isim olan Diego Costa ise konuya ilişkin olarak şu ana dek herhangi bir açıklama yapmadı. Yıldız oyuncunun adı yaz transfer döneminde santrfor arayan Beşiktaş ile de anılmıştı.

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