Koeman'dan çok acı Messi itirafı

Hollandalı hoca, Atletico Madrid maçından sonra görev süresinin bitebileceğini düşünüyor.

Ronald Koeman, Barcelona teknik direktörü olarak son günlerinin yaklaştığının farkında. Barcelona'nın bu hafta sonu Atletico Madrid'e mağlup olması, Hollandalı teknik adamın görev süresinin sona ereceği anlamına geliyor.

Bu nedenle, Hollandalı antrenöre Ağustos 2020'de Camp Nou'da göreve başlamasından bu yana en iyi ve en kötü anları soruldu.

Koeman ne söyledi?

Gazetecilere, hala Barcelona'nın antrenörü olduğunu söyleyen Ronald Koeman, bu soruya nasıl bir tepki vereceğini şaşırdı ve basın mensuplarına gülerek cevap verdi:

"Benim için en iyi an, Barça'ya teknik direktör olarak imza attığım andı ve en kötüsü ise Lionel Messi'nin ayrılışıydı."

Aynı basın toplantısında Koeman, "Kendi param olsaydı, Messi yine bir Barça oyuncusu olarak takımda kalırdı ve Paris Saint-Germain'e gitmezdi" dedi.

Hollandalı hocanın bu sezonki performansı nasıl?

Koeman'ın takımı, bu sezon İspanya Ligi'nde oynadığı 6 maçta 12 puan topladı. 1 maç eksiği bulunan Barça, Real Madrid'in 5 puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne de kötü bir başlangıç yapan Barcelona, ilk maçında kendi evinde Bayern Münih'e 3-0 kaybederken ikinci maçında da yine aynı skorla deplasmanda Benfica'ya mağlup oldu.

Barça, Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 6 gol yiyerek son yılların en kötü başlangıçlarından birisini yaptı.

Koeman'ın tahtı sallanıyor!

Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından, büyük bir krize girmesi beklenen İspanyol ekibinin şu ana kadar taraftarlarını memnun etmediği vurgulanıyor.

Alınan kötü sonuçların ardından büyük bir tepki alan Hollandalı hocanın, Atletico Madrid maçından kötü bir sonuçla ayrılması halinde istifa edeceği konuşuluyor.

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