Şişe toplayıp satan annenin 150 milyon euro'luk oğlu Barcelona'yı yıktı

Portekiz Ligi'nin transfer rekorunu kıran yıldız oyuncunun hayat hikayesi dikkat çekiyor.

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 3-0'lık tarihi Barcelona galibiyetine attığı iki golle damga vuran Uruguaylı santrfor Darwin Nunez'in bu noktaya gelene dek geçtiği yollar dikkat çekiyor. Bir dönem Barcelona'nın transfer listesine de giren 22 yaşındaki genç yıldız kariyerinin en iyi dönemini geçirirken, parlamayı sürdürüyor.

Nunez ne söyledi?

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre kariyerine ülkesinin takımlarından Penarol'de başlayan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz ilk yıllarında futbolu bırakmayı düşünen Nunez, ailesinin maddi durumunun yeterince iyi olmaması nedeniyle de oldukça zor bir çocukluk dönemi geçirdiğinin altını çizdi:

"Babam bir işçiydi ve bize yiyecek ve ayakkabı getirebilmek için bütün gün çalışırdı. Annem ise bizimle ilgilenmenin yanı sıra sokakta şişe arar ve daha sonra topladığı bu şişeleri satardı.

"Yaşadığım bağ sakatlığıyla nedeniyle 1.5 sene oynayamayınca, futbolu bırakmayı düşündüm. Yine de ailem beni destekledi ve o an profesyonel bir futbolcu olduğunda yapacağım ilk şeyin aileme bir ev satın almak olacağına dair kendime söz verdim."

Serbest kalma maddesi 150 milyon euro

Benfica'daki sözleşmesinde serbest kalma maddesi 150 milyon euro olan Nunez, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde çıktığı yedi karşılaşmada altı gol atmıştı.

Daha önce İspanya 2. Ligi'nde Almeria forması giyen ve attığı 16 golle Benfica'nın dikkatini çeken Nunez, Portekiz ekibine 25 milyon euro karşılığında transfer olurken, lig tarihinin en pahalı transferi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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