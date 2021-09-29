ÖZEL | Real Madrid zaferinin kahramanı Sebastien Thill galibiyeti anlattı

Real Madrid karşısında Sheriff Tiraspol'ün galibiyet golünü atan Lüksemburglu oyuncu futbol tarihine geçti.

Santiago Bernabeu’da adeta imkansızı başarıp Real Madrid’i 2-1 mağlup eden Sheriff, belki de son yılların en büyük sürprizine imza attı.

Yuriy Vernydub’un öğrencileri, ilk yarısını önde kapadıkları maçta Benzema’nın beraberlik sayısına rağmen mücadeleyi bırakmadı.

90. dakikada galibiyet golünü atan Sebastien Thill, Sheriff’in oyun planını ve topu ağlara gönderdikten sonra neler hissettiğini Goal’e anlattı.

Real Madrid’i nasıl yendiler?

“Kendi ligimizde ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynamamız farketmiyor, her maça aynı şekilde yaklaşıyoruz.”

“Gruptaki ilk maçın ardından (Sheriff, Shakhtar Donetsk’i 2-0 mağlup etmişti) oyun planımızı değiştirdik, çünkü bu maçta topa fazla sahip olamayacağımızı biliyorduk.”

“Gerideki hattı kurduğumuzda güçlü bir savunma takımına dönüşüyoruz. Real Madrid’in savunma ve hücumdaki yerleşimini inceledik. Arkada boşluklar bulacağımızı biliyorduk. Bu sayede maçın başında sık sık topla buluştum.”

Şerif Tiraspol'den Sebastien Thill'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ettiğini gösteren bir dövmesi var.



Dün gece, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı galibiyet golünü attı.



🥺 pic.twitter.com/4T63skjJ4S — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 29, 2021

“Benim rolüm geçiş hücumunda atağı başlatmak ve takımı rakip kale önüne taşımaktı. Bu konuda video analizleri yaptık. Öncelikli hedefimiz savunmada sağlam bir hat oluşturmaktı.”

“Teknik direktörümüz bizden çekinmeden oynamamızı, uzun vurmak yerine geriden paslarla çıkmamızı istedi. İlk yarıda bunu başardık, ama ilerleyen dakikalarda artan baskı nedeniyle işimiz zorlaştı.”

“Madrid gibi dünya çapında oyunculara sahip bir takıma karşı savunma yapmak zor. Maçın bir bölümünde neredeyse her dakika pozisyona giriyorlardı. Penaltı kazandıkları pozisyonda bizim oyuncularımızdan biri olsa, hakemin düdüğü çalacağını sanmıyorum.”

“Ama isimleri Real Madrid olduğu için faul çıktı. Görüntüleri izledim, bana göre ortada bir karar. Bu tip pozisyonları bazı hakemler çalıyor, bazı hakemler çalmıyor.”

Galibiyet golü

“Ceza sahası önünde boşluk olduğunu farkettim ve oraya yöneldim, top sol ayağıma harika oturdu.”

“O anda iki ihtimal var; topu ya tribünlere gönderirsiniz, ya da doksana. Neyse ki top tam köşeye gitti.”

“Açıkçası çılgıncaydı! Mutluluktan sağa sola koşturuyordum. Tüylerim diken diken oldu. Golün ardından daha maç bitmedi diye düşündüm. Kramplarım vardı ve o kısa süre bile bana çok uzun geldi.”

Maçın ardından neler yaşandı?

Tüm takıma büyük bir mutluluk hakimdi. Soyunma odasında herkes kutlama yapıyordu. Telefonlarımız susmadı. Hepimiz müthiş bir maç oynadık ve bunu hep beraber kutladık.”

“Kalecimizin yaptığı kurtarış sayısı inanılmazdı. Bu sadece iki ya da üç oyuncunun eseri olan bir galibiyet değil. Takım halinde güçlüyüz ve bu sayede kazandık.”

“Çok sayıda mesaj aldım, şu anda seninle konuşurken bile her dakika, her saniye mesajlar gelmeye devam ediyor. Telefonum susmuyor. Bu başıma ilk kez gelmiyor, Lüksemburg’daki takımımla (Progres Niederkorn) Rangers’ı elemiştik. Ama bu onun da ötesine geçti.”

Thill’e göre bu iki galibiyetin ardından Sheriff’in hedeflerinde bir değişiklik olmadı.

“Maç maç düşüneceğiz. 10 ya da 11 puanla bitirmeliyiz gibi hedefler koymuyoruz. Her maçtan önce rakibimizi analiz edip, galip gelmeye çalışacağız. Son dört maçın kolay geçmeyeceğini biliyoruz.”

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