Barcelona, Ronald Koeman'ın yerine İtalyan efsaneyi istiyor

La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste alınan kötü sonuçlar Ronald Koeman ile Barcelona ayrılığını yaklaştırıyor.

Ronald Koeman'ın koltuğunun sallantıda olduğu Barcelona alternatif teknik adam arayışlarına devam ederken adaylardan biri Juventus'un eski hocası.

Ronald Koeman yönetimindeki Katalan devi, La Liga'ya iyi bir başlangıç yapamadı ve yalnız 3 galibiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde de durum farksız değildi. Barcelona, Hollandalı teknik adam ile çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçından galip gelemedi.

Ronald Koeman'ın yerine kim gelecek?

AS'ta yer alan habere göre; Katalonya Radyosu'nda Barcelona'da Ronald Koeman'ın yerine geçecek adayların yalnızca Xavi ve Bob Martinez ile sınırlı olmadığı iddia edildi.

Barça Başkanı Joan Laporta, eski Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo ile görüşüyor.

İtalyan çalıştırıcı, kötü giden sonuçların ardından Juventus'tan ayrılmış ve başka bir takımla henüz anlaşmamıştı.

Ronald Koeman, Katalan devinin başında direnmeye devam ederken Barça'yı bu hafta Atletico Madrid maçı bekliyor.

Barcelona için sırada ne var?

Barcelona, 2 Ekim'de Atletico Madrid ile karşı karşıya gelmesinin ardından 17 Ekim'de Valencia ile randevulaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk iki maçında mağlup olan Katalan devi, 20 Ekim'de Dinamo Kiev'i konuk edecek.

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