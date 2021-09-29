Cristiano Ronaldo eski takım arkadaşını geçerek bir rekor daha kırdı

Portekizli efsane kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklerken, bu defa eski bir takım arkadaşını geçti.

Yaz transfer döneminin en önemli imzalarından birini atarak Manchester United'a geri dönen Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, takımıyla çıktığı ikinci Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yeni bir rekorun sahibi oldu. 178'inci kez Devler Ligi maçına çıkan Ronaldo, eski takım arkadaşı Iker Casillas'ı geçerek rekorun sahibi oldu.

Manchester United formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 54 maça çıkan Ronaldo, bunu Real Madrid formasıyla 101, Juventus formasıyla ise 23 kez başardı. Bu kupada biri Manchester United ile, dördü ise Real Madrid ile olmak üzere beş şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Ronaldo, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Real Madrid ve Barcelona damgası

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan oyuncular listesinde Ronaldo ve Casillas'ı Barcelona'nın efsaneleri Xavi ve Messi takip ederken, beşinci sırada Real Madrid'in unutulmaz golcüsü Raul yer alıyor. Listede ilk beş eski Barcelona ve Real Madrid oyuncularından oluşurken, ilk beşteki tüm oyuncuların kupayı kazanmış olması dikkat çekiyor.

Manchester City'den gelen teklife rağmen Sir Alex Ferguson'un araya girmesi sonrasında eski takımı Manchester United'a geri dönen Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde sezona golle başlamış ancak fileleri havalandırmasına rağmen takımının Young Boys'a mağlup olmasının önüne geçememişti. Villarreal maçında da sahada yer alan Ronaldo böylece yeni bir rekor daha kırmayı başardı.

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