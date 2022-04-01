FIFA'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu ülkede oynayan oyunculara verdiği transfer iznini değerlendiren Real Madrid, Shakhtar Donetsk'in genç oyuncusu Vinicius Tobias'ı kiralık olarak renklerine kattı.

Yapılan açıklamada İspanyol devinin oyuncunun bonservisini alma opsiyonuna da sahip olduğu kaydedildi.

2022-2023 sezonunun sonuna dek Real Madrid forması giyecek olan Tobias sezonun geri kalan bölümünde Carlo Ancelotti'nin takımının formasını giyebilecek.

Internacional'den Shakhtar'a Ocak ayında katılan genç oyuncu böylece Ukrayna ekibinde tek bir maça bile çıkamadan takımdan ayrılarak ilginç ama bir o kadar da talihsiz bir transfer hikayesine konu oldu.

Çok yönlü bir oyuncu

Sağ bekte görev yapan Tobias özellikle hızı ve üst düzey orta kabiliyetiyle dikkatleri çekiyor.

Zaman zaman stoperde ve kanatta da görebileceğimiz Tobias, Real Madrid teknik heyeti tarafından önümüzdeki yıllara yönelik bir transfer operasyonu olarak değerlendiriliyor.

UEFA'nın Avrupa kulüplerinin Rusya ve Ukrayna'da forma giyen iki oyuncuyu kadrolarına katabileceklerine yönelik kararı doğrultusunda ilk transferini gerçekleştiren Real Madrid yönetiminin, bu kontenjana yönelik kalan bir transferlik haklarını kullanıp kullanmayacaklarını ise önümüzdeki günler gösterecek.

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