Portekiz’in, Katar’daki Dünya Kupası’na katılmak için sahasında Kuzey Makedonya ile oynadığı eleme maçında iki Portekiz taraftarının Cristiano Ronaldo için açtıkları pankart olay oldu.

İtalya’yı deviren Kuzey Makedonya'nın Portekiz karşısına çıktığı maç, şüphesiz ki her iki taraf için de çok önemliydi.

Maç öncesinde ve sırasında taraftarılarının yoğun desteğini alan Portekiz, tamamıyla maçın havasına girdi.

Ancak, maç sırasında ekranlara yansıyan bir pankartta iki kadın taraftarın, pek de maçı önemsemediği anlaşılıyordu.

Kadın taraftarların, kız arkadaşı hamile olan Ronaldo için açtıkları pankart herkesi şaşırttı.

Hazırlanan pankartta, Portekizli kadın taraftarların Cristiano Ronaldo’dan bir isteiği vardı.

Pankartta ne yazıyordu?

Porto'nun Estadio Dragao Stadyumu, büyük bir taraftar kitlesine ev sahipliği yapıyordu ve Portekiz sahasında Kuzey Makedonya’yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nın yolunu tuttu.

Ancak, önceden hazırlanmış bir pankart görüntüye geldiğinde iki kadın taraftarın Ronaldo hakkında yazdıkları bir mesaj şok etkisi yarattı.

Portekizce'de "Ronaldo doa-nos o teu" yazıyordu.

Pankartta, “Bize spermlerini ver Ronaldo” anlamına gelen bir cümle yazıyordu.

Üstelik, kadınların hazırladıkları pankartta kabaca çizilmiş sperm resimleri de bulunuyordu.

Pankarta bir Brezilya bayrağının yanı sıra bir de Portekiz bayrağı iliştirilmişti.

Ronaldo'nun tepkisi ne oldu?

Bu pankart çok konuşulmasına rağmen, maçta ilk golün asistini yapan Ronaldo’nun ilgisini çekmedi.

37 yaşındaki Ronaldo, maçtaki performansıyla alkış alırken kariyerinde 5. kez Dünya Kupası’na gitmenin sevincini yaşadı.

Öte yandan, maçın hemen ardından hamile olan eşi Georgina Rodriguez ve dört çocuğuyla Manchester’ın yolunu tuttu.

28 yaşında hamile olan kız arkadaşı Georgina, Ronaldo ailesinin son üyeleri olacak ikiz bebek bekliyor.

Ronaldo'nun, en büyük oğlu Cristiano Jr. 11 yaşına girerken Manchester United'ın 12 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Portekizli yıldızın, Cristiano Jr. dışında Georgina’dan 3 çocuğu daha bulunuyor.

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