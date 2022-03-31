Agüero, geçtiğimiz aralık ayında 33 yaşındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle profesyonel futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Geçen yaz Barcelona'ya bedelsiz olarak transfer olan Manchester City'nin eski golcüsü, ekim ayında Alaves'e karşı oynadığı maçta göğüs ağrısı ve nefes almada zorluk sıkıntısı yaşadı.

Agüero, kalp testleri için hastaneye kaldırıldı ve daha sonra kendisine düzensiz kalp atışı teşhisi kondu.

Üç aylık bir aradan sonra Agüero, Nou Camp'ta düzenlediği duygusal bir basın toplantısında futbolu bıraktığını duyurdu.

Ancak Agüero, dört aydan kısa bir süre geçmesine rağmen daha şimdiden futbola geri dönmeyi planlıyor.

Ne söylendi?

TYC Sports'a konuşan Arjantinli oyuncu, "Dün tekrar oynayabileceğim aklımdan geçti. Inter Miami beni aradı, ama reddettim.

“Yeniden oynayabilirim. Belki, bakalım…

"Doktorlar bana beş ya da altı ayı hareketsiz geçirmem gerektiğini söylediler, ama şimdiden tekrar antrenman yapmak istiyorum” dedi.

David Beckham’ın da bir bölümüne sahip olduğu MLS ekibi Inter Miami, son aylarda Agüero’nun yeniden futbola dönmesi için teklifini yaptı.

Ayrıca, Mundo Deportivo'ya göre Beckham önümüzdeki iki yıl içinde Agüero’nun vatandaşı olan Lionel Messi'yi de kulübe getirmek istiyor.

Ancak Beckham’ın asıl amacı; Paris Saint-Germain’in yıldızı Barcelona’dan eski takım arkadaşları Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquets ile yeniden bir araya getirmek.

Habere göre, sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Suarez’in, Beckham'ın takımı Miami’nin ilk hedefi olduğu belirtiliyor.

Alba ve Busquets de sözleşmeleri Barcelona'da sona erdiğinde MLS ekibine katılabilir. Alba'nın mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek, Busquets'in ise 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan, Fransa’da oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Messi'nin Paris Saint-Germain'deki geleceği net değil.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar, bu sezon sadece iki lig golü attı ve İspanya'daki haberler 34 yaşındaki oyuncunun Parc des Princes'te mutsuz olduğunu iddia ediyor.

Agüero, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı son 16 turu maçlarındaki performansı nedeniyle eleştirilen Messi'yi savundu.

Arjantinli eski yıldız, vatandaşı Messi için şu ifadeleri kullandı:

"Leo iyi oynadı. Bunu bir arkadaşı olduğum için söylemiyorum. O, her zamanki gibi iyi ve çok aktifti.

“Fransa'daki haberler onu resmen gömüyor. Ben, Messi’yi destekliyorum."

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