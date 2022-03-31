Işıtan Gün: "Fatih Terim limit konusu açıldığında, 'S*kerim limitini' diyerek tepki gösteriyormuş"

Yönetim kurulunun ibra edilmemesiyle birlikte seçim kararı alan ve kongre sürecine giren Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın en çok tepki gören yöneticilerinden biri olan Işıtan Gün, sarı-kırmızılı takımın içinde bulunduğu duruma ilişkin bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'daki transfer operasyonlarına değinen ve bu süreçlerin kötü yönetildiğini belirten Gün, göreve gelmesinin hemen ardından Elmas'a ilettiği raporu Twitter'dan paylaştı.

Ne söylendi?

"19 Haziran 2021 günü Sn. Burak Elmas Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Üç gün sonra, mazbatalarımızın alınmasını takiben, Başkanımızın talimatıyla Florya’ya giderek son derece yapıcı ve verimli olduğunu düşündüğüm bir toplantı gerçekleştirdim.

"Bu toplantı öncesinde, Başkanımızın bana ilettiği, Florya tarafından hazırlanan Transfer Listesi’ni de ayrıntılı bir şekilde çalışmıştım.

Toplantı sonrasında, 24 Haziran tarihinde “Transfer Süreçleri Hakkında” başlıklı bir rapor düzenleyerek, “Gizli ve Kişiye Özel” başlığıyla Başkanımıza takdim ettim.

"Bu raporu, Başkanımızın onay ve izniyle, içinde geçen bazı şahıs ve kurum isimleri çıkartılmış halde aşağıya alıntılıyorum:

"Sayın Başkan,

"Bildiğiniz gibi 22 Haziran tarihinde Sn. Fatih Terim ile Florya’da bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda hocamızın ifadeleri, kulübümüzdeki karar süreçleri, daha öncesinde benimle paylaştığınız 2 transfer listesi dökümanı ve futbol dünyasından duyduğum, gözlemlediğim olaylar ışığında, Galatasaray’ın transfer süreçleri hakkındaki bu kısa raporu size takdim etmek istiyorum.

Gelen ve giden transferlerde tam bir yetki ve iletişim karmaşası yaşanmaktadır. Kimin hangi süreci, hangi yetki ve belirlenen hangi çerçevede götürdüğü hiçbir yazılı veya yazılı olmayan prosedüre bağlı değildir. Kararlar tamamen kişilerin o anki şahsi inisiyatiflerine göre alınmakta, herhangi bir sistematik raporlama metodu izlenmemektedir.

Muhatap olduğumuz kulüplerle/temsilcilerle/futbolcularla olan iletişimde Galatasaray’a yakışmayan büyük bir sorumsuzluk söz konusudur. Nitekim Sn. Fatih Terim de bu konuyu dile getirmiş, kimi zaman üçüncü taraflardan Kulübümüze gelen telefonlara veya yazılı muhaberata hiçbir dönüş yapılmadığına ilişkin şikayetlerini ifade etmiştir.

Yapılan transfer listelerinde, TFF Harcama Limitleri, FFP kuralları ve Bankalar Birliği Anlaşmasındaki taahhütlerimiz tamamen göz ardı edilmiş durumdadır. Uymakla mükellef olduğumuz yükümlülükler yokmuşçasına planlama yapılmaktadır. Dün yaptığımız görüşmede __________ bu konuyu hocamıza zaman zaman aktarmaya çalıştığını ancak teknik direktörümüzün bu konu gündeme geldiğinde sinirlendiğini, hatta dün de konuyla ilgili olarak “s.kerim limitini” (kendi ifadeleridir) dediğini söyledi.

Mali etki arz eden kararların onay mercii, normal bir futbol yönetişim sisteminde olması gerektiği gibi Yönetim Kurulu’na değil, teknik direktörümüzün onayına tabi durumdadır. Dün ______’la yaptığım görüşmede de kendisi bu durumu teyit etmiştir. (Örneğin, _____’ten 1 sene sözleşmesi kalan _____ için gelen ve _____ Bey’e göre kabul edilmesi gereken 2 milyon Euro’luk teklifin reddedilmesi ve ______ tarafından 4 milyon Euro istenmesi gibi.)

Listedeki isimler veya görüşülen diğer futbolcular her gün belirli bazı sosyal medya hesaplarında veya konvansiyonel medyada birebir yer almaktadır. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi normalde bu tür sızmalar temsilciler tarafından ticari fayda edinme adına yapılmaktaysa da, kamuoyunda adı geçen isimlerin adeta ekteki transfer listesiyle birebir örtüşüyor olması, listenin kulübümüz dışında yer aldığını düşündürmektedir.

Bir başka sakıncalı durum daha mevcut: Transfer listesindeki oyuncuların videoları, ______ adlı, üyelikle girilen bir websitesinde yer almaktadır. Kulübümüzün IT departmanına bu alan adının kulübümüze ait olup olmadığı sorulmuş ve böyle bir alan adından veya sistemden haberdar olmadıkları yanıtı alınmıştır. (Alan adının kime ait olduğu görülmemektedir.) Dolayısıyla bu sistemi kimlerin işlettiği, kimlerin erişim hakkı olduğu Kulübümüzce bilinmemektedir. Zannediyorum fazlaca bir yorum eklemeye gerek yok.

İçerik açısından ise durum çok daha düşündürücü durumdadır. Mevkilere göre kategorize edilmiş uzun listede (ekte) bir temsilcinin (_____) ve onun yurtdışı network’ünde birlikte çalıştığı bilinen isimler normalde olması gerektiğinin çok üzerinde bir ağırlık taşımaktadır. Bu kişilerin diğer kulüp ve futbolcularla yaptıkları görüşmelerde, “Galatasaray’a bir oyuncu alınacaksa kendileri üzerinden gidilmesi gerektiği” yönünde ifadelerini bazı yurtdışı futbolcu temsilcilerinden duyduğumu, üzülerek ifade etmek zorundayım. Maalesef bu durum idari kadroda çalışan arkadaşların, transfer edilecek oyuncuların listesini belirlemede eşit mesafede olmadığını düşündürmektedir.

Sonuç olarak, özetlemeye ve örneklendirmeye çalıştığım emareler, futbol şubemizde çok acilen ciddi tedbirler alınması gerektiğini göstermektedir. Söylemeye dilim varmıyor ancak ne yazık ki Galatasaray’ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir.

Bu nedenle, alınacak tedbirlere ek olarak son yıllarda yapılan tüm işlemlerin bağımsız ve suiistimal olasılıklarını da muhakkak içerecek şekilde özel kapsamlı bir denetime tabi tutulması gerektiğini işaret etmektedir."

Daha fazla okuma