Sergio Ramos: Real Madrid'den ayrılmak benim kararım değildi

Real Madrid'in yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı Sergio Ramos, kulübe ve taraftarlara düzenlediği basın toplantısıyla veda etti.

Real Madrid'deki 16 yıllık kariyerinin sonuna gelen Sergio Ramos yaptığı basın toplantısıyla merak edilenleri ve geleceğine ilişkin soruları cevapladı.

Başkan Florentino Perez'in de hazır bulunduğu törende Real Madrid'de kazandığı kupalarla birlikte yer alan 35 yaşındaki efsane oyuncu ayrılık kararını kulübün verdiğini söyledi.

Sergio Ramos ne söyledi?

Real Madrid'den ayrılacak olmanın kendisi için oldukça zor bir durum olduğunun altını çizen Ramos, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı:

"Hayatımın en zor anlarından birini yaşıyorum. Real Madrid'e veda etmeye kesinlikle hazır değilim.

"Bu süreçte bana katlandıkları ve saygı gösterdikleri için öncelikle aileme, kulübüme, başkanlarıma, takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, kulüp çalışanlarına ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

"Günün birinde ayrılacağımı biliyordum ama bu şekilde olmasını istemezdim. Burada yaşadığım harika günleri başka bir yerde yaşayamayacağımı biliyorum ama kalitemi ve seviyemi farklı bir yerde de gösterebilmeyi umuyorum."

"Ayrılmak istemedim"

Real Madrid'den ayrılma kararının kendisine ait olmadığını belirten Ramos, mevcut duruma uyum göstermesi gerektiğini söyledi:

"Real Madrid'den ayrılmayı asla istemedim. Bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bana geçtiğimiz yıl sözleşme uzatma teklifinde bulundu ama koronavirüs nedeniyle görüşmeleri erteledik.

"Son dönemde kulüpten bir teklif daha aldım. Bu daha düşük bir maaşla bir yıllık bir teklifti. Para hiçbir zaman sorun değildi. Başkan bunu her zaman biliyordu. Sorun sözleşmenin süresiydi.

"Ben iki senelik bir sözleşme istiyordum. Bu noktada yaptığımız görüşmelerin ardından yapılan teklifi kabul ettim ancak teklifin artık geçerli olmadığı söylendi. Bana yapılan teklifin bir son cevaplama süresi varmış ancak ben bunu daha sonra öğrendim."

"Barcelona'ya gitmem"

Ocak ayından bu yana çeşitli transfer teklifler aldığını doğrulayan ve artık bunları değerlendireceğini belirten Ramos, kariyerini büyük bir olasılıkla İspanya dışında sürdüreceğini söyledi:

"Kardeşime ve menajerime farklı takımlardan bazı çağrılar oldu ama bunları hiçbir zaman dikkate almamıştım. Madrid'den ayrılmak aklımda yoktu.

"Sevilla kalbimde ve hayatımdaki ikinci kulüp bugün bu seçeneği düşünmüyorum. Barcelona da bir seçenek olmayacak. Sergio Ramos'u Barcelona forması giyerken görmeniz imkansız."

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