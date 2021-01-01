Sergio Agüero'nun Lionel Messi sevgisi: Barcelona'da buluşacaklar mı?

Barcelona, Agüero'nun menajeriyle irtibata geçti. Eğer Lionel Messi takımda kalırsa, bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek.

Bu yaz tüm futbolseverlerin aklında bir hayli fazla soru olacak.

Barcelona, Lionel Messi'yi takımda kalması için ikna edebilecek mi? Erling Haaland'ın tercihi hangi kulüp olacak? Neymar ve Kylian Mbappe PSG ile sözleşme yenileyecek mi? Ya Manchester City'den ayrılacak olan Sergio Agüero? Rotası neresi olacak?

Sezon sonunda Manchester City'deki kariyerini noktalayacak olan Arjantinli santrfor ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ne söylendi?

Sky Sports'un haberine göre Barcelona, Sergio Agüero ile oldukça yakından ilgileniyor. Katalanlar, 32 yaşındaki golcünün menajeri ile görüşmelere başladı.

Sezon sonunda kendisine yeni bir rota çizecek olan Agüero'nun La Liga'ya gitme ihtimali tartışılıyor. Arjantinli yıldızın, vatandaşı Lionel Messi'nin Barcelona'da kalması halinde bu transferi gerçekleştirmek istediği söyleniyor.

Sergio Agüero'nun Manchester City kariyeri

2011 yılında Atletico Madrid'den 40 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Sergio Agüero, Manchester City'de geçen 10 yılda birçok iz bıraktı. Özellikle 2011-2012 sezonunda son maçta Queens Park Rangers'a attığı son dakika golü, kulübe şampiyonluk kazandırdı ve unutulmazlar arasına girdi.

Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu olan Agüero, 10 senede mavi forma ile 387 maça çıktı ve filelere 258 gol bıraktı. Arjantinli santrfor, söz konusu 387 mücadelede 73 de asist yaptı.

10 sene sonra kendisine yeni bir kariyer planlaması yapmaya karar veren Sergio Agüero, Manchester City ile yeni bir Premier Lig şampiyonluğu daha kazanmak üzere. Ayrıca City, Şampiyonlar Ligi'nde finalde Chelsea ile oynayacak ve Agüero, City kariyerini harika bir şekilde sonlandırmak için hazır.

Eski takım arkadaşı, La Liga'yı işaret etmişti

Manchester City'nin eski sol beki Gael Clichy, nisan ayında yaptığı açıklamada Agüero'nun La Liga'da forma giyeceğinden oldukça emindi.

"Manchester City'de 10 yıl yeter. Daha zevk alabileceği bir yere taşınacağını düşünüyorum. Kendini başka bir İngiliz kulübünde görebiliyor mu? Soru bu. Güneşi sever.

"Premier Lig tarihinin gol krallığında üçüncü veya ikinci sıraya yükselmesini isterdim anca Agüero'nun Premier Lig'den uzaklaşacağını düşünüyorum.

"Oyun tarzı açısından Arsenal'in ona uygun bir takım olduğunu düşünüyorum. Güzel futbol oynuyorlar ve gol pozisyonları yaratıyorlar, ama oraya gideceğinden gerçekten şüpheliyim. İspanya'ya gideceğinden ise oldukça eminim."

Sergio Agüero'nun önümüzdeki sezon Lionel Messi ile aynı takımda olup olmayacağı merakla bekleniyor.

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