YORUM | Pep Guardiola'nın Lizbon'dan aldığı ders, Manchester City'ye İstanbul biletini getirdi

Manchester City, dört sene sonra ilk kez bir Şampiyonlar Ligi eleme maçında topa bu kadar az sahip oldu. Pragmatizm kazandı.

Son yıllarda Şampiyonlar Ligi üzerinden en çok eleştirilen menajer kimdir? Tabii ki Pep Guardiola. Çünkü ondan beklentiler çok yüksek ve 10 yıldır Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkamıyor. Daha doğrusu çıkamıyordu. Ta ki salı gecesine kadar.

Neyse ki buna Etihad’da son verdi. Son verirken, geçmişten dersler çıkardığı da apaçık ortadaydı.

2-1’in rövanşında City ilk 11’inde iki değişiklik vardı. Rodri’nin yerine Fernandinho oynarken, Cancelo yedek soyundu ve ilk golün kahramanı Zinchenko formayı aldı.

PSG’de ise ilk maçta oynayan Bakker bu kez yedek soyundu ve sol bekte Diallo maça başladı. Cezalı olan Gueye’nin yerine de Herrera oynadı. Sakatlığı bulunan Mbappe’nin yerine de Icardi oynadı ve oldukça verimsiz bir gece geçirdi.

Tabii Etihad’da en az iki gol atmak zorunda olmak, PSG’yi maç öncesi zihin olarak en çok zorlayan hadiseydi.

Gol atmak için oyunu genişletip rakip yarı alan yıkmalısınız ve topu olabildiğince hızlı dolaştırmalısınız. Bu noktada beklerin hücuma katkısı da mühim. Fakat ne Florenzi ne de Diallo, bu seviyede bir rakibe karşı ihtiyacı karşılayacak bekler değildi.

Bir penaltı karmaşasından sonra Ederson’un muazzam uzun topuyla Zinchenko savunma arkasına sarktı. Ona çok uzak durarak büyük bir hata yapan Florenzi, sadece arkadan bakmakla yetiniyordu.

Daha sonra Zinchenko’nun içeriye iyi bir top çıkarması, De Bruyne’nin şutu ve Diallo’nun kademe hatası sonrası Riyad Mahrez’in ayağından gelen gol.

Takdir edersiniz ki elinde Mbappe, Neymar ve Di Maria olan takım, özellikle büyük rakiplere karşı geçiş oyununu çok iyi oynar. Paris’teki maçta bunu denediler, özellikle ilk yarıda iyi uyguladılar. Fakat 2-1’in rövanşında geçiş oyunundan ziyade, set oyununa ihtiyaçları vardı.

Bu da bir nevi onların en iyi yaptıkları şeyi terk etmelerini zorunlu kıldı. Verratti, Fernandinho’nun domine ettiği orta sahada çaresizdi. Icardi, ilk yarıda topla en az buluşan oyuncuydu. Maç boyunca 18 kez topla buluştu fakat kaleye bir şutu dahi yoktu.

Nitekim 62’de yerini Kean’e bıraktı ama bu ortamda onun da bir şeyler yapması imkânsıza yakındı. Pochettino, Kean ile birlikte Draxler’i oyuna sürüp Herrera’yı çıkardı ve bir miktar risk aldı. Ama bir dakika sonra Mahrez, Arjantinli hocaya “Hiç hâyâl kurma” dercesine skoru 2-0’a getirdi.

İkinci golün gelişimini gördünüz mü? City, PSG’yi kendi silahıyla vurdu. Geçiş hücumu.

Golden altı dakika sonra Di Maria sakinliğini koruyamadı ve Fernandinho’ya yaptığı çirkin, sert bir hareketle oyundan atıldı. Di Maria’yı bu kadar öfkelendiren sebep, Manchester City’nin kuvvetli oyunundan başka bir şey değildi.

Zaten 18. dakikada Silva’dan kaptığı topu müsait pozisyonda dışarıya göndermişti. Di Maria için gece biraz daha erken sona erdi.

İstediklerini yapamadılar. Maç boyunca City kalesine isabetli şut atamadılar. Golcü stoper Marquinhos’un 16.dakikadaki direkten dönen kafa vuruşu ve az önce bahsi geçen Di Maria’nın pozisyonu dışında rakibi çok fazla tehdit edemediler.

Bunların da zaten biri tamamen bireysel hataya bağlıydı.

Manchester City, bu sezon bir Şampiyonlar Ligi maçında en az topa sahip olduğu maçı oynadı. Aynı zamanda bu karşılaşma, Pep Guardiola döneminde, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında topa en az sahip olunan karşılaşmaydı .

Rakip kim olursa olsun %45 topa sahip olmak, Pep Guardiola’nın pek tercih edeceği bir şey değildi. Fakat Etihad’da yaşananlar gerçekti. Bunda her ne kadar ilk maçtaki avantajlı skorun da etkisi olsa da, idealist Guradiola’nın bu inatçılığını artık kırdığı çok açıktı.

Lyon maçını hatırlayın. Geçen sezon, yer Lizbon. Çeyrek finalde City, oyunu harikulade bir şekilde domine etmişti.

%72 topla oynayan City; Portekiz’de Fransızlara Maxwell'in bir, Dembele'nin de iki golüyle 3-1 mağlup olup turnuvaya veda ediyordu ve Pep Guardiola, bir kez daha eleştirilerin odağındaydı.

Hikâyeyi biraz geriye saralım.

2018-2019 sezonunda çeyrek finaldeki rakibi yine bir Pochettino'nun takımı olan Tottenham’dı. İlk maçı 1-0 kaybeden City, Etihad’da 4-3 kazanmasına rağmen turnuvadan elendi.

Londra’da %59 topla oynadılar, rövanşta ise %66. Sonuç yine hüsran.

2017-2018 yine çeyrek final, rakip Jürgen Klopp’un Liverpool’u. Anfield Road’da 3-0 mağlup olan City, rövanşta da evinde 2-1 yenilerek yine çeyrek finali geçemedi.

Maviler’in topa sahip olma oranları Anfield’da %66, Etihad’da ise %68’di.

2016-2017 sezonu. Pep Guardiola’nın ilk senesi. Son 16 turunda Monaco’ya elendiler. İngiltere’de 5-3 kazanan City, Monaco’da 3-1 kaybedip hüsrana uğradı. İlk maçta %67, ikinci maçta ise %59 oranında topa sahip oldular.

Bazen, ders almak ve ödün vermek gerekir. Pep, muhtemelen Lizbon’da Lyon’a elendikten sonra artık bazı şeyleri değiştirmek zorunda odluğunu fark etti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde daha sakin, daha basit, daha pragmatist bir oyunla karşımızda duruyor.

İspanyol menajerin 10 yıllık Şampiyonlar Ligi finali özlemi sona ererken, soğuk ve dolu yağışı içeren bir Manchester akşamında Dias da en büyük yardımcılarından biriydi. Nasıl ki Liverpool, takım savunmasının berbatlığından dolayı şampiyon olamayıp, Van Dijk hamlesini yaptı ve hem Premier Lig’i hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazandıysa, City de benzer bir iş çıkardı.

Sezon başında Benfica’dan transfer edilen Dias, Pep’in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Etihad’da PSG’ye karşı duvar ördü ve çok sağlam durdu. 58. dakikada Herrera’nın şutuna göğüs germesi, maç boyunca kararlılığı harikaydı. Keza partneri Stones da oldukça iyi bir maç çıkardı.

Bu sezon City’nin takım savunmasını bu kadar sağlam kılan diğer husus da tabii ki, belirli bir süre karşı pres yaptıktan sonra tamamen kendi yarı alanlarına çekilmeyi tercih etmeleri.

Çok çabuk geriye dönüyorlar ve rakibe asla alan bırakmıyorlar. PSG onları o kadar az zorladı ki City’nin geri dörtlüsü maç boyunca yalnızca bir faul yaptı.

Manchester City, 1970 Kupa Galipleri Kupası'nda oynadığı finalin ardından 51 sene sonra Avrupa’da final oynuyorsa, bunda Pep Guardiola’nın Lizbon’dan çıkardığı derslerin payı çok büyük.

O gece belki de kendisini odaya kapatıp saatlerce düşündü ve bu kararı aldı. Aldığı karar, 29 Mayıs'ta İstanbul'a inecek olan özel uçağın Manchester'dan kalkmasını sağladı.

İstanbul’da görüşmek üzere Pep!