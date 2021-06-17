Sergen Yalçın kalmazsa, Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Şampiyon Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın henüz yeni sözleşme imzalamaması siyah-beyazı taraftarları düşündürüyor.

Süper Lig'in 40 haftalık maratonu sonrasında Beşiktaş'ı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ın takımıyla olan kontratını henüz yeni sözleşme yenilememesi dikkat çekiyor.

Beşiktaş yönetimiyle görüşmelerini sürdüren 48 yaşındaki çalıştırının takımıyla yola devam etmezse bu bir ilk olmayacak.

Süper Lig'in son 26 sezonunda şampiyonluğun ardından çalıştığı takımlara veda eden dört teknik adam bulunurken, bu dört farklı sezonda da teknik direktörünü elinde tutamayan şampiyonların bir sonraki sezon mutlu sona ulaşamaması dikkat çekiyor.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikişer kez yaşadığı bu deneyimi Beşiktaş ise yaşamamıştı.

Lucescu iki farklı takımı şampiyon yaptı

1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Carlos Alberto Parreira'nın sezon sonunda takımdan ayrılması, Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki dört sene üst üste şampiyonluğunun önünü açmıştı.

Terim'in UEFA Kupası'nın da kazanılmasının ardından 2000'deki vedası ise Mustafa Denizli'li Fenerbahçe'nin şampiyonluk ipini göğüslemesiyle sonuçlandı.

2001-2002 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezon sonunda göreve bir kez daha Fatih Terim'i getirirken, kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Rumen teknik direktör, Sergen Yalçın'ın da yer aldığı kadrosuyla siyah-beyazlı takıma 100. yıl şampiyonluğunu yaşatmıştı.

2013-2014 sezonunda Nisan ayında şampiyon olan ve lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal yeni sezon hazırlıklarının başlamasının ardından başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından görevinden istifa etmiş, sonraki sezon şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray olmuştu.

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