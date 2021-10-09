Sarri sahada tartıştığı oyuncuyu bir kez daha istiyor

Bir yıllık aranın ardından yeniden Serie A'ya dönen Maurizio Sarri'nin Lazio'yu güçlendirme çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim gündeme geldi.

Maurizio Sarri yönetiminde sezona istediği başlangıcı yapamayan ve yedi hafta sonunda lider Napoli'nin 10 puan gerisine düşen Lazio'nun sürpriz bir transfer hamlesi yaptığı öne sürüldü. İtalyan basınından Corierre dello Sport, başkent ekibinin teknik direktörü Sarri'nin Chelsea'de sorun yaşadığı Kepa Arrizabalaga ile ilgilendiğini belitti.

Haberde 39 yaşındaki Pepe Reina'nın yerine kaleci arayan Lazio yönetiminin Chelsea'de formayı Edouard Mendy'ye kaptıran İspanyol kaleciyi kadroya katmak için çalışmalara başladığı ve Sarri'nin de bu hamleden son derece memnun olduğu kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi Sarri ve Kepa, 2019 Carabao Kupası finalinde bir anlaşmazlık yaşamış ve İtalyan teknik direktör tecrübeli kaleciyi oyundan çıkartmak istese de Kepa bu talebi reddetmişti.

Maaşın yarısı Chelsea'den

Öte yandan Chelsea'nin kısa bir süre sonra resmiyet kazanması beklenen teklifi ara transfer döneminde değil yaz transfer döneminde onaylaması bekleniyor. Mendy'nin Ocak ayında ülkesi Senegal'in Afrika Uluslar Kupası maçlarında forma giyecek olması nedeniyle bu transferin devre arasında gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.

Chelsea'de haftada 150 bin sterlin kazanan Kepa'nın maaşı Lazio için bir sorun olsa da Chelsea'nin kiralama teklifi sonrasında bu maaşın en azından yarısını ödemeye devam etmesi bekleniyor. Kepa, Sarri'nin Chelsea'nin teknik direktörü olduğu dönemde 71 milyon sterlin karşılığında Londra ekibinin yolunu tutmuş ve tarihin en pahalı kalecisi olmuştu.

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