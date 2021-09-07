Ronaldo'dan Messi'yi sarsacak açıklama

Brezilyalı futbol efsanesi Arjantinli yıldızın PSG'ye transfer olurken, hayalini kurduğu başarıya dair açıklamalarda bulundu.

Birçok futbol otoritesine göre futbol tarihinin en iyi santrforu olan Ronaldo, futbol dünyasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Eski takımı Milan'ın yeni transferi Junior Messias'ı tanımadığını itiraf eden Ronaldo, Lionel Messi'yi kadrosuna katan PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefini de masaya yatırdı.

Ronaldo ne söyledi?

İki kez Ballon d'Or kazanan ve iki kez Dünya Kupası zaferi yaşayan Ronaldo, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada Serie A'da son yıllarda kalitenin yükseldiğini söyledi:

"İtalya'nın inanılmaz bir futbol geleneği var ve EURO 2020'deki şampiyonluğun kanıtladığı gibi kalite her geçen gün yükseliyor. Serie A, Premier Lig ve La Liga'nın birkaç adım gerisinde ama Roberto Mancini'nin takımı güçlü ve kaliteli genç oyuncularla dolu.

"Benim bir Inter taraftarı olduğumu herkes biliyor. Inter ile özel bir ilişkim va ve her zaman onların kazanmasını istiyorum. Geçen sezon kazandıkları şampiyonluk harikaydı. Juventus'un serisini sona erdirdik ve umuyorum ki bu sene de şampiyon Inter olacak.

"Lukaku'nun İngiltere'ye dönmesi Inter için çok kötü oldu ama Premier Lig'in en iyi kulüplerinden biri aradığında reddetmek çok zor olur.

"Yine de Lukaku olmasa bile benim favorim hala Inter çünkü güçlü ve dengeli bir takıma sahipler. Edin Dzeko'yu ve başka önemli oyuncuları aldılar. Ayrıca oldukça ilginç genç oyuncuları var."

"Futbolun Milan gibi takımlara ihtiyacı var"

Bir diğer eski takımı Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesini de değerlendiren Ronaldo, futbolun Milan gibi geçmişi başarılarla dolu takımlara ihtiyacı olduğunu belirtti:

"Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi önemli çünkü bu seviyede rekabet için başlangıç noktası burası olacak. Milan artık hem Serie A'da hem de Avrupa'da yeniden rekabetçi bir kulüp. Dürüst olmak gerekirse Messias'ı tanımıyorum.

"Ligi takip ediyorum ama yeni sezona dair pek bir şey göremedim. Daha çok sahibi olduğum Valladolid'e alacağımız oyunculara odaklandım."

Ibrahimovic'in ziyareti

Kendisinin büyük hayranlarından biri olan Zlatan Ibrahimovic ile olan ilişkisine de değinen Ronaldo, İsveçli golcünün yaz aylarında Ibiza'da kendisini ziyaret ettiğini söyledi:

"Ibrahimovic çok güçlü. Onun için yaşın bir önemi yok. O bir kaya. Vücudu hala 30 yaşında gibi. Performansı üst düzey olmaya devam edecek çünkü kendisine çok profesyonelce bakıyor. Ibiza'da ailesi ve çocuklarıyla beni ziyaret etti ve harika bir gün geçirdik."

"Favori PSG ama..."

Şampiyonlar Ligi'ne dair görüşlerini de paylaşan Ronaldo, kağıt üstündeki favorinin PSG olduğunu ancak futbolun kağıt üzerinde oynanmadığını söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takım hakkında görüş bildirmek için henüz çok erken. En büyük aday PSG gibi gözüküyor ama şampiyonluğu belirleyen çok fazla faktör var. Los Galacticos'ta 5 sezon oynadım ve kazanamadım. Kazanmanın favori olmakla bir ilgisi yok.

"Mbappe ile oyun tarzlarımız birbirine oldukça yakın. Çok kaliteli, inanılma bir tekniği var ve yüksek hızla koşarken bunu nasıl kullanabileceğini biliyor. Henüz çok genç olmasına rağmen çok yol kat etti. Onu beğeniyorum ve destekliyorum."

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