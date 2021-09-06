Liverpool'un yıldızı ülkesinde darbenin ortasında kaldı!

Liverpool yönetimi yıldız oyuncuyu sınırları kapanan ülkeden güvenli bir şekilde çıkartmanın yollarını arıyor.

Liverpool milli maç için gittiği ülkesi Gine'de askeri darbeyle karşı karşıya kalan yıldız oyuncusu Naby Keita'nın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Gine'nin Fas ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşanan darbe sonrasında ülkenin sınırları kapatılırken, 26 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye nasıl döneceği ise merak konusu oldu.

Bir Liverpool yöneticisi yaptığı açıklamada Keita ile sürekli temas halinde olduklarını ve Gine Milli Takımı yetkilileri ile de görüştüklerini açıkladı. Keita'nın güvenli bir durumda olduğunun altını çizen Liverpool yetkilisi, "Naby'yi buraya zamanında ve güvenli bir şekilde geri getirmek için çalışıyoruz. Açıkçası bunun değişken bir durum olduğunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

60 milyon euro ödenmişti

Üç haftası geride kalan Premier Lig'de iki maçta 180 dakika sahada kalan Keita, İngiliz ekibine transferinin ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Premier Lig zaferleri elde etmişti. Ülkesinin en önemli sporcusu olan Keita, Gine Milli Takımı'nın formasıyla şu ana dek 41 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri sekiz kez sarstı.

Daha önce Fransız ekibi Istres, Avusturya ekibi Salzburg ve Bundesliga takımlarından Leipzig'in formasını giyen orta saha oyuncusu Liverpool'a 2018 yazında 60 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde 55 maçta forma giymiş ve İngiliz ekibi için dört gol atmıştı.

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