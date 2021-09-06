Antoine Griezmann'dan büyük fedakârlık

Fransız yıldız, maaşının neredeyse yarısından vazgeçmeyi kabul etti.

Goal, Antoine Griezmann'ın Barcelona'dan Atletico Madrid'e geri dönmesi için yüzde 40'lık bir maaş düşüklüğünü kabul ettiğini doğruluyor.

Griezmann, transfer döneminin kapanmasna saatler kala Atletico'ya sürpriz bir dönüş yaptı ve Barça, bu kiralık anlaşmayı onayladı.

Fransız forvet, Katalan ekibi maliyeti düşürmeye çalıştığı için yaz boyunca Camp Nou'dan ayrılan birkaç oyuncudan biriydi ve bunun için büyük bir fedakârlık yaptı.

Griezmann hangi şartları kabul etti?

Goal, Griezmann'ın daha önce beş yılını geçirdiği Atletico'ya dönmek için haftalık kazancının neredeyse yarıya düşmesini kabul ettiği bilgisine ulaştı..

Atletico, bu kiralık anlaşma için herhangi bir ücret ödemedi. Ancak önümüzdeki yaz, kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatabilirler ve bu noktada daha fazla ödeme yapmaları gerekecek.

Atleti, Griezmann'ın bu sezon maçların en az yarısında oynaması durumunda oyuncunun bonservisini satın almak için bonuslar da dahil olmak üzere Barça'ya maksimum 40 milyon euro ödeyecek.

30 yaşındaki oyuncu bu hedefi tutturmazsa, Atletico Barca'ya hiçbir şey borçlu olmayacak. Ancak böyle bir senaryonun sadece ciddi bir sakatlık yaşanması durumunda ortaya çıkması mümkün gibi görünüyor.

Griezmann için işler neden yolunda gitmedi?

Fransız golcü, iki yıl önce Camp Nou'ya geldiğinde Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri olarak kabul ediliyordu, ancak 120 milyon euroluk ağır bir bonservis ücretinin baskısı altında kaldı.

Dünya Kupası galibi, yaz aylarında Paris Saint-Germain'e transfer olan ve 102 maçta 35 gol atan Lionel Messi'nin konforu için düzenli olarak kendi pozisyonunun dışında oynadı.

Griezmann şu anda Fransa Milli Takımı kampında ve salı günü Finlandiya ile oynanacak maçtan sonra Madrid'e dönecek.

Deneyimli forvet, pazar günü Atletico Madrid'in Espanyol ile deplasmanda oynayacağı maçta kadroda olabilir.

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