Arjantin’in kaptanı Lionel Messi soyunma odasında mahsur mu kaldı?

Arjantin Milli Takımı oyuncuları, uzun bir süre soyunma odasında beklemek zorundaydı.

Pazar gecesi, dünya futbol tarihinde bir ilk meydana geldi.

Evet, maçların çeşitli nedenlerle durduğunu ve tatil edildiğini hepimiz biliyoruz. Fakat 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya girmesi nedeniyle durdu ve daha sonra askıya alındı.

Neler oldu?

Arjantin, sahaya giren yetkililerin, Premier Lig’de forma giyen Giovanni Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia ve Emiliano Martinez’i sınır dışı etmek istemesi sonrasında Lionel Messi önderliğinde soyunma odasına gitti.

Kaptan Messi, daha sonra sahaya geri dönüp hem Neymar ile hem de yetkililerle krizi çözmeye çalıştı fakat başarılı olamadı.

Bu gelişmelerin ardından CONMEBOL, karşılaşmanın askıya alındığını duyurdu ve Brezilya takımı da soyunma odasına gitti.

“Soyunma odasındalar ve hiçbir şey bilmiyorlar”

Tüm bunlar yaşandıktan sonra Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in kardeşi Alejandro Martinez, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Arjantin milli takım oyuncuları hala soyunma odasındalar ve hiçbir şey bilmiyorlar. “Stadyumdan ayrılmayı bekliyorlar ve bunun nasıl olacağı konusunda şu an bir bilgi yok."

Messi’nin de yer aldığı kadro, soyunma odasında ne yapacağını bilmez bir şekilde mahsur kalmış gibiydi.

Kafile, saatlerce bekledikten sonra polis kontrolünde otobüsle stadyumdan ayrıldı.

Lionel Messi ve Scaloni ne söyledi?

Arjantinli yıldız, karşılaşma durduktan sonra yaşanan krizle ilgili şunları söyledi:

“3 gündür Brezilya'dayız ve hiçbir şey olmamıştı. Fakat maç başlar başlamaz oldu. Bu bir utanç.”

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni ise, "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, neden otele gelmediler?" yorumunda bulundu.