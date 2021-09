Hollandalı hoca, Arjantinli yıldızın idmanlarda ne kadar ciddi bir duruş sergilediğini anlattı.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Lionel Messi'nin idmanlardaki davranışlarını gün yüzüne çıkardı.

Bu yaz Paris Saint-Germain'e transfer olan yıldızın, idmanlarda maçları kazanamadığında çok sinirlendiğini ve gaddar, acımasız biri olduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

Voetbal International'a konuşan Koeman, şunları söyledi:

"Lionel Messi çok iyiydi ve kazandı.

"Tabii ki etrafında iyi oyuncular vardı ama farkı o yarattı. Onun sayesinde herkes olduğundan daha iyi görünüyor. Bu bir eleştiri değil, gözlem.

"Onun ne kadar iyi olduğunu biliyordum ama yine de onu her gün yakından görmek güzeldi. Bir futbolcuya öğretmek istediğiniz her şey onda var. Topu kontrol altına alma, topla sürat, hız, bitiricilik; Messi ile her şey 10. Normal değil, normal değil!

"Antrenman sırasında bir bitiricilik çalışması yaptığımızda durumu biraz hafife alan oyuncular oluyordu. Ama Messi'de her şey şöyleydi: bum, bum, bum, bum! Her şey işlevsel. Her zaman, her şeyi kazanmak istedi.

"Antrenmandan önce her zaman rondo oynarız. Top 20 kez dönerse, ortadaki oyuncular orada bir kez daha kalırlar.

"Messi'ye bunun daha önce başına gelip gelmediğini sordum. 'Evet, bir kez' dedi. Hem de o kadar yılda.

"Onunla birlikte, tecrübeli oyuncular gençlere karşı hiçbir antrenmanı kaybetmedi. Bu sadece bir kez oldu ve Messi buna ciddi şekiilde kızdı. O gerçekten bir tiran."

O ayrıldıktan sonra disiplin kaybedildi mi?

Koeman, Messi'nin yokluğunun fark edildiğini itiraf etti. Ansu Fati başta olmak üzere bazı oyuncuların, Messi'nin takımda yer aldığı dönemdeki kadar yoğun antrenman yapmadıklarını da vurguladı.

"Takımın başına geldiğimde onunla Castelldefels'teki evinde bir konuşma yaptım. Beni hemen etkileyen şey, her şeye ne kadar dahil olduğu ve futbolla ne kadar ilgilendiğiydi.

"Başlangıçta zordu, daha sonra bunun için özür diledi. Messi, yaptığı işte bir gelecek olduğu fikrine sahip olmalı. Ama sonra, giderek daha hevesli olmaya başladı.

"Messi'nin performansı mükemmeldi. Bazen küçük kalelere pas ve şut antrenmanları yapıyoruz. Geçen gün Ansu Fati'nin üç metre farkla dışarıya giden şutunu gördüm. Ama eğer Messi hâlâ orada olsaydı bunu yapmazdı.

"Bu kadar üstün futbol zekâsına sahip olan sadece Johan Cruyff'u tanımıştım. Alfred Schreuder, (Koeman'ın asistanı) bazen egzersizleri İngilizce olarak açıklar ve Messi o kadar iyi konuşamıyor. Ama birkaç saniye sonra anladı.

"Geçen yıl 30 gol attı 20 asist yaptı. Oyuncular için bir örnekti. Kupayı kazandığımızda, Messi bundan daha büyük birçok kupa kazanmıştı, ancak Kral Kral Kupası'nı gerçekten hevesle kazandığını gördünüz.

"Oradaki genç oyuncularla kulübün geleceğini gördü. Herkes onunla fotoğraf çektirmek istedi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.

"İşte Messi o kadar büyüktü. Şimdi burada olmaması tüm şehir için bir şok."

