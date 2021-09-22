Galatasaray'dan ayrılan Falcao, gollere başladı

Kolombiyalı santrfor, La Liga'da iki maçta iki gol kaydetti.

Galatasaray'da bekleneni bir türlü veremeyen Radamel Falcao, Rayo Vallecano'ya gittikten sonra adeta kendini yeniden buldu.

Kolombiyalı santrfor, La Liga'da henüz iki kez forma giymesine rağmen rakip fileleri iki kez havalandırarak Vallecano'yu sırtlamaya başladı.

Beş günde iki gol atan Falcao'nun bu performansı Galatasaraylı taraftarları da şaşırttı.

Neler oldu?

Eylül ayının başında Galatasaray'daki alacaklarına karşılık bonservisini alan Falcao, sekiz sene sonra yeniden La Liga'ya dönerek Rayo Vallecano ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

5. haftadada oynanan Vallecano-Getafe maçına yedek kulübesinde başlayan Kolombiyalı golcü, 71. dakikada Randy Nteka'nın yerine oyuna girdi.

81. dakikda Pathe Ciss'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Falcao, iyi bir vuruş yaparak ağları havalandırdı ve Rayo Vallecano forması ile ilk golünü kaydetti.

Vallecano, Falcao'nun 3. golüyle birlikte rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Hafta içi fikstüründe Athletic Bilbao'ya konuk olan La Liga ekibinde Falcao yine yedek kulübesindeydi.

76. dakikada Unai Lopez'in yerine oyuna dahil olan tecrübeli santrfor, karşılaşma 1-1 sona ermek üzereyken 90+6'da sahneye çıktı ve takımını 2-1'lik galibiyete ulaştıran golü attı.

Sağ kanattan Bebe'nin kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortaya ceza sahası içinde çok iyi yükselen Falcao, sert br kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve formunu yükseltmeye devam etti.

Falcao'nun Galatasaray kariyeri

2019 yılında Monaco'dan bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Falcao, sarı-kırmızılı kulüpte 43 kez forma giydi.

Kolombiyalı futbolcu, söz konusu 43 mücadelede 20 gol atarak üç de asist yaptı.

Falcao, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

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