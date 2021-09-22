Robert Lewandowski'den Erling Haaland'a gönderme

Polonyalı golcü, Bayern'de uzun yıllar daha oynayacağını vurguluyor.

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, 2020-21 Avrupa Altın Ayakkabısı ödülünü kazandıktan sonra yaptığı açıklamada "Kendimi başka bir ligde kanıtlamak zorunda değilim" dedi.

2014'te Bayern'e transfer olmadan önce Borussia Dortmund'da adını duyuran tecrübeli golcü, neslinin en iyi forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Polonyalı milli oyuncu, Allianz Arena'da performansını daha da yukarılara taşıdı ve 2020-21 sezonunun en iyisi olduğunu kanıtladı.

Lewandowski'nin rekor yılı

Yıldız futbolcu, geçen sezon Bayern formasıyla çıktığı 29 Bundesliga maçta, sakatlığı nedeniyle tam bir ay forma giyememesine rağmen 41 gol kaydetti.

33 yaşındaki oyuncu bu süreçte Gerd Muller'in bir sezonda en fazla gol atan Bayern Münih futbolcusu unvanını geride bıraktı ve aynı zamanda Lionel Messi'yi geride bırakarakkariyerinde ilk kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Ne söylendi?

Salı günü ödülünü alan Lewandowski, son dönemde Bayern Münih'ten ayrılacağına yönelik iddialara da bir yanıt verme fırsatı buldu.

İsmi Premier Lig kulüpleri, özellikle de Chelsea ile anılan Lewandowski, bu söylenetilerl ilgili şu yorumu yaptı:

"Kendimi başka bir ligde kanıtlamak zorunda değilim. Şampiyonlar Ligi'nde diğer liglerin en iyileriyle rekabet edebilirim.

"Yüzde 100 Bayern Münih'e odaklandım, takımımdan başka bir şey düşünmüyorum."

Lewandowski, Haaland söylentilerine tepki gösterdi

Bayern Münih'in, Erling Haaland'ı kadrosuna katıp uzun vadede Lewandowski'nin halefi haline getireceği konuşuluyordu. Fakat Polonyalı golcü, bu söylentilere kulak asmadan önünde uzun yıllar olduğunun vurguladı.

"Hâlâ buradayım ve uzun süre burada olacağım! "Yaş, sadece bir rakamdan ibaret olan bir şey.

"Kendimi çok iyi hissediyorum, En iyi istatistiklere sahibim. Yıllarca en üst seviyede oynayabileceğimi biliyorum. İyi bir şarap gibiyim ve Daha da iyi olacağımı umuyorum."

Lewandowski, Bayern Münih'in cuma akşamı deplasmanda Greuther Fürth ile oynayacağı Bundesliga maçında da takımının en büyük kozu olacak.

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