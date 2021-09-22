Ronaldo, Manchester United transferiyle Messi'yi geride bıraktı
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a büyük transferi, Portekizli futbolcunun Lionel Messi'yi geride bırakıp bu yıl Forbes'in en çok kazanan futbolcusu olmasını sağladı.
Ronaldo, 2021-22 sezonunda vergiler hariç 125 milyon dolar kazanacak ve bunun 70 milyon dolar'ını maaşından ve primlerden elde edecek.
United'ın golcüsünü ise sırasıyla Lionel Messi ve takım arkadaşları Neymar ile Kylian Mbappe takip ediyor.
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|Oyuncu
|Kulüp
|2021-22 sezonunda toplam geliri
|Cristiano Ronaldo
|Manchester United
|125 milyon dolar
|Lionel Messi
|Paris Saint-Germain
|110 milyon dolar
|Neymar
|Paris Saint-Germain
|95 milyon dolar
|Kylian Mbappe
|Paris Saint-Germain
|43 milyon dolar
|Mohamed Salah
|Liverpool
|41 milyon dolar
|Robert Lewandowski
|Bayern Munich
|35 milyon dolar
|Andres Iniesta
|Vissel Kobe
|35 milyon dolar
|Paul Pogba
|Manchester United
|34 milyon dolar
|Gareth Bale
|Real Madrid
|32 milyon dolar
|Eden Hazard
|Real Madrid
|29 milyon dolar
Ronaldo ve diğer sporcuların kazançları
Reklam anlaşmalardan elde ettiği 55 milyon dolar ile Ronaldo, sponsorluk gelirleri söz konusu olduğunda dünyanın en çok kazanan sporcularından biri haline geliyor.
Sadece diğer üç aktif sporcu Manchester United yıldızından daha fazla sponsorluk kazancı elde ediyor: Roger Federer 90 milyon dolar, LeBron James 65 milyon dolar ve Tiger Woods 60 milyon dolar.
Bu arada en yüksek maaşa sahip 10 futbolcu geçen yıl yoplamda 570 milyon dolar kazanırken, bu yıl ise 585 milyon dolar elde edecek.
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