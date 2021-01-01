Romelu Lukaku'nun doğum günü partisine polis baskını

Belçikalı yıldız, 28 yaşına girdiği doğum günü partisinde Covid-19 protokollerini ihlal ettiği için cezaya maruz kaldı.

Inter'in santrforu Romelu Lukaku, doğum günü kutlamasında Covid-19 protokollerine takıldı. Belçikalı yıldız ve takım arkadaşları, doğum günü partisi için bir araya girdi fakat protokoller gereği kutlamaların polis tarafından durdurulması gerekti.

İtalya, tıpkı Türkiye gibi hâlâ koronavirüsün yayılmasını durdurmak için önlemlere devam ediyor. Ülkede akşam 10 ile sabah 5 arasında sosyal toplantıları yasaklayan sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Lukaku ve takımdan bazı arkadaşları Roma maçının ardından bu kuralları görmezden geldi. Bu ihlâl, golcü oyuncu ve takım arkadaşlarının polis tarafından cezalandırılmasına yol açtı.

Ne söylendi?

Perşembe günü yayınlanan bir polis açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"Dün gece saat 03.00'te Milano'da, Polis şehir merkezindeki bir otele müdahale etti ve burada bir etkinlik odasında Inter futbolcusu Romelu Lukaku'nun doğum günü partisine rastladı.

"Diğer Inter oyuncuları ve etkinliği düzenleyen otel müdürü de dahil olmak üzere 23 kişi daha belirlendi. Müdür ve konuklar Covid-19 kurallarını ihlal ettikleri için cezalandırılacak."

Partide başka kimler vardı?

Lukaku'nun Square Milano Duomo isimli otelde düzenlendiği söylenen partisine kimlerin katıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Corriere della Sera'da yer alan haberde Achraf Hakimi, Ivan Perisic ve Ashley Young'ın da jandarma tarafından alınan kişiler arasında olduğu yazıyor.

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Lukaku ve arkadaşları, Belçikalı golcünün fileleri havalandırdığı karşılaşmada iç sahada Roma'ya karşu 3-1'lik bir zafer kazandı.

Serie A şampiyonu, pazar günü deplasmanbda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

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