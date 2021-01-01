Real Madrid'de Zinedine Zidane yerine iki aday: Raul ve Allegri

Real Madrid yönetimi bu sezon hedeflenen başarıların uzağında kalan Fransız teknik adamla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

İngiliz basını Real Madrid'in bu sezon şampiyonluğa ulaşsa bile Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane ile yolları ayıracağını öne sürdü.

La Liga'da son iki haftaya lider giren Atletico Madrid'in gerisinde kalan ve zorlu bir fikstürü bulunan Zidane'ın yerine gelebilecek adaylar arasında iki ismin öne çıktığı ifade edildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre iki farklı dönemde dört sezondan daha az çalıştırıdığı Real Madrid ile iki lig ve üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Zidane, son şampiyonluğunu Barcelona'nın önünde geçen sezon elde etmişti. 23 Mayıs'ta oynanacak Villarreal maçının ardından görevden ayrılması beklenen Zidane'in yerine ismi geçen isimler ise dikkat çekici.

Adaylar Raul ve Allegri

Başkan Florentino Perez'in Juventus'a dönmesi gündemde olan Massimiliano Allegri ve kulübün efsane golcüsü Raul arasında kaldığı ve iki ismin Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmak için en güçlü adaylar olduğunu öne sürüldü.

Zidane'ın ise Euro 2020 sonrasında Fransa Milli Takımı'nın ilk seçeneği olması bekleniyor.

Real Madrid'de bir şampiyonluk daha kazanması halinde İspanyol ekibinde bir dönem ülkemizde İstanbulspor'u da çalıştıran Hollandalı teknik adam Leo Beenhakker'den bu yana üç La Liga şampiyonluğu ele eden ilk teknik direktör olacak olan Zidane'ın buna rağmen kalmak için yeterince motive olamadığı düşünülüyor.

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