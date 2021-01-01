Cristiano Ronaldo'nun yeni Ferrari'si Juventus soyunma odasında kriz yarattı!

Hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Juventus'ta sular durulmuyor.

Dokuz sezondur şampiyon olduğu Serie A'da sezonun sona ermesine iki hafta kala beşinci sırada yer alan Juventus soyunma odasında Cristiano Ronaldo krizi çıktığı öne sürüldü.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre İtalyan ekibinde forma giyen oyuncular Portekizli yıldızın takımdaki ayrıcalıklarından rahatsızlık duyuyor.

Habere göre Juventus'un Milan'a 3-0 mağlup olduğu ve Şampiyonlar Ligi şansını zora soktuğu 90 dakikanın ardından, Ronaldo'nun 1.4 milyon sterlinlik Ferrari Monza marka yeni otomobilini almak için Maranello'daki fabrikaya gitmesi ve bunun için bir günlük izin alması takım arkadaşları arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu.

Ayrıcalıkları can sıkıyor

Pazartesi gününü takım arkadaşlarıyla antrenman yapmak yerine Maranello'daki Ferrari üssünde geçiren Ronaldo, burada Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Juventus'un hisselerini elinde bulunduran Exor'un yönetim kurulu başkanı John Elkann ile birlikte zaman geçirmişti. Ronaldo'ya tanınan bu ayrılıklar ise takımdan tepki aldı.

Takımın Ronaldo'yu bu gibi ayrıcalıklarından ötürü bir lider olarak görmediği belirtilirken, yıldız oyuncunun pas alamadığı her pozisyonda sergilediği tavırların da takım içerisinde büyük bir rahatsızlığa neden olduğu öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo'nun takımının son iki haftada Devler Ligi vizesi alamaması halinde sezon sonu Juventus'tan ayrılacağı iddia ediliyor.

Daha fazla okuma