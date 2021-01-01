Pep Guardiola: İlkay Gündoğan için Türkiye'ye gitmek istiyordum

Manchester City menajeri Pep Guardiola, İlkay Gündoğan için Şampiyonlar Ligi finali destinasyonu olarak gönlünün Türkiye'den yana olduğunu söylüyor.

İspanyol menajer Pep Guardiola'nın yolu Türkiye'ye hiç düşmemiş.

UEFA, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasına karar verdi.

29 Mayıs'ta oynanacak dev finale Dragao Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Daha önce yolu Türkiye'ye düşmeyen Pep Guardiola ise İlkay Gündoğan için gönlünde Türkiye'nin yattığını söylüyor.

Pep Guardiola ne söyledi?

Newcastle United karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi finali için alınan kararı değerlendirdi.

"Türkiye'ye daha önce Şampiyonlar Ligi sayesinde bile gitme şansım olmamıştı.

İlkay için Türkiye'ye gitmek istiyordum ama UEFA böyle bir karar verdi.

Portekiz, Türkiye... Artık karara uymamız gerekiyor."

Ceferin ne söyledi?

Futbolun hiçbir zaman unutamayacağı bir yıl yaşadığının altını çizen Ceferin, Portekiz hükümetine teşekkür etti:

"Taraftarları bu maçın heyecanından mahrum bırakmak bizim için hiçbir zaman bir seçenek değildi ve bu durumu çözüme kavuşturabildiğimiz için çok mutluyum.

"Finali iki İngiliz takımının oynayacak olmasından ötürü İngiliz hükümetinin Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler arasına dahil etmesinin bizleri bir hayli zorladığını kabul etmem gerekiyor. UEFA'nın güvenilir bir ortağı olduğunu her fırsat ispatlayan TFF de UEFA'nın bu kararını anlayışla karşıladı.

"Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için yeniden Türkiye'de olmayı umuyorum."

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