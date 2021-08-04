Chelsea, Romelu Lukaku için 130 milyon euro'ya kadar dev bir teklif hazırlıyor

Maviler, Romelu Lukaku için girişimini hızlandırmaya hazır ve Tammy Abraham bu transfere yer açmak için satılabilir.

Goal, Chelsea'nin Inter'in golcüsü Romelu Lukaku için 130 milyon euro'ya kadar yeni bir teklif hazırladığını öğrendi.

Lukaku, Thomas Tuchel'in Chelsea'deki hücum seçeneklerini güçlendirme isteği nedeniyle bu yaz Stamford Bridge'e geri dönebilir.

Goal, Maviler'in Belçikalı yıldız için daha önce 100 milyon euro'dan başlayarak bir teklif yapacağını duyurmuştu.

Son durum nedir?

Chelsea, Lukaku'yu almak için 120 milyon euro ile 130 milyon euro arasında bir teklifte bulunmaya hazır.

Finansal bir krizin eşiğinde olan Inter'in bu teklifi kabul etmesi muhtemel. Chelsea, Lukaku transferi nedeniyle Tammy Abraham'ı elinden çıkarmak istiyor.

Maviler, Abraham'ın satışından 40 milyon sterlin kazanmayı hedefliyor.

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Lukaku'nun 2011 ve 2013 yılları arasında Chelsea'deki ilk dönemi istediği gibi gitmedi.

Ancak Everton'da Premier Lig'in en iyi forvetlerinden biri oldu.

Belçikalı yıldız, 2017'de Manchester United forması giydi ve 96 maçta 42 gol kaydetti.

Kırmızı Şeytanlar, 2019 yazında Lukaku'yu 74 milyon sterlin karşılığında Inter'e sattı.

İtalya'da performansını zirvelere taşıyan Lukaku, 95 maçta 64 kaydetti ve Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Chelsea, Inter'in yıldızı ile sözleşme imzalarsa 10 yıl öncekinden daha güçlü ve deneyimli bir Lukaku'ya sahip olacaklar.

Thomas Tuchel'in 2021-22 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu hedeflediği düşünülürse Lukaku, Maviler'e ilaç gibi gelecek.

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