Lionel Messi 48 saat içinde imzayı atacak

Barcelona'nın başını uzun süredir ağrıtan Lionel Messi krizinin çözülmesi yolunda önemli bir gelişme yaşandı.

Maaş sınırına takıldığı için Lionel Messi’yle bir türlü kontrat yenileyemeyen Barcelona, mutlu sona çok yaklaştı.

Sport'un haberine göre; bir yatırım fonuyla ortaklık anlaşması yapan La Liga yönetimi, ticari faaliyetlerde %10 hisse ve gelecekteki kazançlardan kar payı karşılığında 2,7 milyar euro’yu kasasına koyacak.

Bu paranın 2,43 milyar euro’ya tekabül eden %90’lık kısmı doğrudan kulüplere aktarılacak. Kadın futboluna ve amatör futbola da bu havuzdan 100 milyon euro’luk bir bütçe ayrılacak.

270 milyon euro'luk kaynak

Bu anlaşmadan Barcelona’nın yaklaşık 270 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Yeni transferlerle sözleşme imzalamakta ve Messi’nin kontratını yenilmekte zorlanan Katalan ekibi böylece nefes alma imkanı bulacak.

Daha önce Messi ile 2026 yılında sona erecek yeni bir sözleşme için el sıkışan Barcelona, önümüzdeki 48 saat içinde anlaşmaya resmiyet kazandırmak istiyor.

Bu yaz Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay ve Emerson Royal’i kadrosuna katan Barcelona, sezona Messi’den yoksun girme tehlikesinden kurtulmuş olacak.

Ronaldo-Messi düellosu izleyebiliriz

1 Temmuz’dan bu yana serbest oyuncu konumunda bulunan Arjantinli yıldız, Pazar günü Joan Gamper Kupası’nda Juventus ile oynanacak maçta büyük olasılıkla sahada olacak.

Her yıl düzenlenen ve Barcelona için resmi sezon açılışı niteliği taşıyan Joan Gamper Kupası’nda takım kadrosu seyircilere tanıtılıyor.

Hazırlık kampında yer almayan ve henüz takımla antrenmana çıkmayan Messi’yi sezon açılışında tekrar Barcelona formasıyla göreceğiz. 34 yaşındaki yıldız, geleneksel açılış konuşması için de sahnedeki yerini alacak.

Yeni transferler gelebilir

Barcelona, 270 milyon euro’luk ek gelirin %15’ini yeni transferler için kullanabilecek. Yaklaşık 40 milyon euro’luk bu bütçe, transfer döneminin sona ereceği 31 Ağustos tarihine dek kadroya takviye yapmalarına olanak tanıyacak.

Ronald Koeman’ın kadroda düşünmediği Samuel Umtiti ve Miralem Pjanic ile yolların ayrılması bekleniyor. Pjanic ile daha önce de formasını giydiği Juventus’un ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

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