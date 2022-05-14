Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic'in, takımın Bundesliga'da oynayacağı Wolfsburg maçının öncesinde Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından bir açıklama da golcü oyuncudan geldi.

2-2 biten karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Lewandowski, maç sonrasında adeta veda etti.

Bundesliga'da sezonu 35 gol ve üç asistle tamamlayan Lewandowski, sezonu gol krallığı yarışındaki takipçileri Patrick Schick'ten 11, Erling Haaland'dan ise 13 gol fazla atarak tamamladı. Takımının ligde oynadığı 34 maçın tamamına ilk 11'de başlayan Lewandowski sezonu 36 golle tamamladı.

Lewa geçtiğimiz sezonu ise 29 karşılaşmada 41 golle tamamlamış ve oldukça üst düzey bir performans ortaya koymuştu.

Ne söylendi?

"Bunun Bayern Münih formasıyla son maçım olması çok muhtemel. Bunun yüzde 100 gerçekleşeceğini söyleyemem ama son maçımı oynamış olabilirim. Hem ben hem de kulüp en doğru kararı vermek istiyoruz. Kulüple bir araya gelerek, gelecek döneme dair en doğru kararı vereceğiz"

Bayern Münih yönetimi kontratının son senesine girecek olsa bile Lewandowski'yi satmaya yanaşmıyor. Bayern Münih'in oyuncuyu takımda tutma arzusu, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın elini zayıflatıyor.

Bayern Münih yönetimi ve Lewandowski'nin menajerinin önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin bir araya gelmesi bekleniyor.

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