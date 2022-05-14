Julian Nagelsmann, Ajax formasını giyen Noussair Mazraoui için tam anlamıyla Allianz Arena'da görmek istediği türden bir oyuncu olduğunu belirtirken anlaşmanın neredeyse tamamlandığını açıkladı.

Faslı oyuncu; kupa dolu bir dönemin ardından önümüzdeki sezon ücretsiz bir şekilde, Bundesliga şampiyonuna katılmak için Hollanda'dan ayrılacak.

Şu anda, transfer için çözülmesi gereken bazı durumlar var.

Ancak, bu konular en kısa sürede çözüme kavuşacak ve transferin önünde hiçbir engel kalmayacak.

Nagelsmann, Mazraoui hakkında ne dedi?

Ajaxlı oyuncu için anlaşmanın hangi aşamada olduğu sorulduğunda Nagelsmann şu ifadeleri kullandı:

"Mazraoui ile görüşmeler şu anda devam ediyor. Hala netleştirilmesi gereken son ayrıntılar var.

“Bu konular çözüldüğünde, Mazraoui'yi kadromuza katacağız ve çok mutlu olacağız, çünkü o çok iyi bir oyuncu.

“Onun, Almanya’ya gelmesi için çok fazla ikna etmemiz gereken bir konu yoktu. Bunu, biz de çok fazla düşünmedik.

"İlk konuşmamızda, form açısından son derece ateşli olduğunu bize gösterdi ve sadece Bayern için oynamak istediğini iletti.

“Bu nedenle, son derece hızlı bir şekilde her konuyu konuştuk.

“Bunlar, ihtiyacımız olan oyuncular ve konuşmalar, o açlığa sahip oyuncuları istiyoruz.

“Mazraoui, kesinlikle ihtiyacımız olan bir oyuncu ve diğer oyuncuların performansını da tetikleyecek."

Mazraoui'nin bugüne kadarki kariyeri nasıldı?

Amsterdam'da geçirdiği süre boyunca üç kez Eredivisie şampiyonu olan Faslı futbolcu, kulüpten ayrılan tek yüz değil, çünkü patron Erik ten Hag da Manchester United'a gidiyor.

Kulüpte kaldığı süre boyunca talep ettiği altı ödülün yanı sıra, 2019 Afrika Uluslar Kupası’ndaki yerini de aldı.

Ayrıca, 2019 yılında kulüpte yılın oyuncusu ödülünün de sahibiydi.

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